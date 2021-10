Este miércoles en Ciudad de México se inició God Level Grand Slam, el mundial de freestyle (rap) que enfrenta a las naciones que son potencia mundial de improvisación en habla hispana más destacadas del momento. Seis equipos, con cuatro freestylers cada uno, se disputarán el campeonato que se llevará a cabo en cinco fechas a lo largo del mes de octubre.

España, Chile, Argentina, Perú, México y Tricolor, un equipo conformado por dos improvisadores venezolanos y dos colombianos, son los equipos que batallarán por el título.

El equipo Tricolor, integrado por los colombianos Camilo Ballesteros (Valles-T) y Maribel Camilo Gómez (Marithea), y los venezolanos Manuel Alejandro Calero Uzcátegui (Letra) y Junior José Gámez Uzcátegui (Lancer Lirical) debutó contra el equipo español, uno de los más fuertes de la competencia, conformado por Sara Socas, Sergio Castro Gisbert (Chuty), Gabriel Sánchez Poyal (Gazir) y José Miguel Manzano Bazalo (Skone). Le invitamos a leer: Marithea, más allá de los titulares y un campeonato nacional de freestyle

El cuarteto Tricolor ganó uno de los tres rounds de esta primera jornada y sumó 1.500 puntos, mientras que el equipo español sumó 3.000 unidades.

¿Cómo se obtienen los puntos?

Los tres rounds se dividen en enfrentamientos de 1vs1, 2vs2 y 3vs3. Cada uno de los rounds le otorga al equipo ganador 1.000,1.500 y 2.000 puntos respectivamente.

Le puede interesar: Sobre cómo el freestyle lleva al límite el español

En el primer enfrentamiento, Valles-T, el capitán del equipo Tricolor, se enfrentó con Gazir, actual campeón de la Red Bull Batalla de España. En esa batalla el MC español obtuvo los mil puntos de la batalla.

En el segundo rond (2vs2) Marithea y Letra le dieron los primeros 1.500 puntos al equipo Tricolor tras derrotar a Chuty y Sara Socas.

En el tercer y definitivo round, Skone, Gazir y Chuty obtuvieron para España 2 mil puntos más tras vencer a Valles-T, Letra y Lancer Lirical.

Vea la batalla del Team Tricolor vs el Team España desde el min 10:00 hasta el min 57:53

Balance del equipo Tricolor en esta primera jornada (Análisis)

En el debut del equipo tricolor, Marithea, la actual campeona de Red Bull Batalla Colombia, fue la MC que mejor mostró desempeño de los cuatro integrantes de team. Estuvo afilada en las respuestas, en las propuestas conceptuales y en los ataques que le propuso a Chuty y Sara Socas. La caleña se adaptó con facilidad al formato de la competencia y demostró por qué es la MC más destacada del circuito a nivel internacional.

Valles,T, por su parte, exhibió sus fortalezas en puesta en escena y el doble tempo, habilidades que seguro le darán puntos al equipo a lo largo de la competencia. Sin embargo, no estuvo fino al momento de treparse en la base durante varios pasajes de la batalla, sobre todo contra Gazir. Dichos fallos son normales y de seguro se irán corrigiendo con el rodaje del evento.

“Estoy muy contento con el desempeño del equipo y por la batalla que tuvimos hoy. Felicidades a todos los equipos.”, dijo Valles-T tras la batallas.

Los venezolanos Letra y Lancer Lirical exhibieron, como ya lo han probado en el circuito, mucho flow y contenido. Las respuestas y la puesta en escena irán afinando a lo largo del evento.

¿Cuándo serán las próximas fechas?

17 de octubre en Hermosillo (Expo Forum)

20 de octubre en Tijuana (El Trompo)

22 de octubre en Guadalajara (Foro Alterno)

24 de octubre en Monterrey (Domo Care)

El conductor del evento es el host Misionero, mientras que DJ Sonicko hará dupla con el beatmaker colombiano J-Beat. Los encargados impartir justicia durante la competencia serán FJ, Omega y Serko Fu.

Los equipos

España

Chuty, Skone, Sara Socas y Gazir son el equilibrio perfecto entre la vieja escuela -veteranos de los escenarios internacionales que han trabajado mucho en equipo- y la nueva generación -cuyo ‘boom’ se ha producido durante la pandemia entre eventos sin público, distancia social y competiciones online-. Los cuatro forman un frente muy difícil de derribar a base de ingenio, puesta en escena y habilidad con las bases.

Tricolor

Colombia y Venezuela unen fuerzas para arrasar con el campeonato a base de flow y coherencia. Por una parte, Marithea, actual campeona de la casa, y Valles-T el mejor representante colombiano hasta la fecha por su labor visibilizando la escena nacional. Por otra parte, Lancer Lirical, con experiencia compitiendo en México donde ha conseguido recientemente el ascenso a la liga FMS y Letra, con un estilo muy característico y pulido. Es de destacar que todos ellos han conseguido el campeonato de Red Bull Batalla en sus respectivos países.

Chile

God Level es el escenario escogido para el regreso oficial de ‘trilogía’, el equipo que trajo la gloria a Chile vendrá acompañado de KMC, reina indiscutible de la calle chilena. Kaiser, Nitro y Teorema destacan por su experiencia abrumadora trabajando en equipo, con mucha compenetración y una puesta en escena grupal diferente, más completa.

Argentina

Under, under y más under. El equipo combina perfectamente la disciplina, la deportividad y la capacidad de adaptarse a los formatos con la experiencia contra todo tipo de rivales ya que aunque todos han participado en grandes competiciones ninguno se termina de alejar del parque. Este es el único equipo que no cuenta con un campeón nacional de Red Bull entre sus miembros. Esta es, tras la retirada de algunas de las figuras más representativas del país, la nueva cara de Argentina: Mecha, Stuart, Saga y Klan.

Perú

Los tres hombres del equipo son las caras más conocidas del país, Jaze, Jota y Nekroos están más que acostumbrados a representar su bandera por todo el mundo. Sin embargo, Maricielo es, de toda la lista de convocados, la que menos experiencia en competiciones medianas o grandes tiene. Ni mencionar los escenarios internacionales. Así que está prácticamente obligada a convertirse en una revelación y sorprender al soberano manteniendo el nivel de sus compañeros, dos de ellos los más recientes campeones de God Level.

México

El equipo más agresivo e hiriente de la lista juega de local. Formado por Azcino, histórico competidor, Rapder, actual campeón internacional de Red Bull, Lobo Estepario, rey de la puesta en escena y Karey, la reina del underground mexicano que el año pasado se convirtió en la primera mujer que ha participado en una Final Nacional de Red Bull México.

Reservas

Toda precaución es poca, y con el Covid-19 acechando las organizaciones se han acostumbrado a los reservas. Competidores listos para sustituir a cualquiera. God Level ha compuesto el equipo más internacional para, llegado el caso, salir a por el título. Cacha, Chang, Mena y SNK saldrán al escenario si es necesario, aunque el equipo podría tener grandes problemas para compenetrarse.