Murió la escritora y guionista estadounidense Joan Didion a los 87 años

"El año del pensamiento mágico", fue la novela más leída de Joan Didion

Didion, de 97 años y conocida por sus penetrantes ideas y su discreto glamour, murió en su casa en Manhattan a causa de la enfermedad de Parkinson, indicó el periódico.

Los primeros trabajos de Didion incluyeron su colección de ensayos seminales de 1968 “Slouching Towards Bethlehem”, la cual deleitó a los críticos y la convirtió en una estrella auténtica, así como “The White Album”, otra colección de ensayos centrada en Los Ángeles, y “Play It as It Lays”, una novela sobre las vidas de personalidades de Hollywood.

Décadas después de su apogeo como socialite de la meca del cine, guionista, ensayista y novelista, Didion se encontró nuevamente en el centro de atención por su escritura tremendamente honesta sobre el duelo después de una doble tragedia desgarradora.

Didion tenía 69 años cuando su esposo y compañero guionista John Gregory Dunne, sufrió un infarto fatal. Menos de dos años después, la hija de la pareja, Quintana Roo, murió a los 39 años por una pancreatitis aguda.

Didion exploró el impacto de su devastadora pérdida en sus memorias de 2011 “Blue Nights”.