Murió Vanna Brandestini, esposa del periodista Guillermo Angulo

“A Vanna, en su laberinto” es la dedicatoria que el periodista y cineasta Guillermo Angulo le hace a su esposa, Vanna Brandestini, en Gabo+8, su más reciente escrito. “El libro es sobre la pérdida de la memoria, el laberinto de la desmemoria: una paráfrasis del General en su laberinto”, afirmó el escritor en entrevista a este diario. Y es que dicho tema es central en su obra pues su esposa tuvo alzheimer.

En las páginas de Gabo+8, Angulo se refiere a Brandestini como una mujer franca y florentina. Recuerda que cuando se casaron, no hablaba ni una palabra en español y menciona que fue bautizada en la misma capilla que Dante, así como “que venía de la cuna del arte y la civilización”. En su libro recuerda que algunas personas ponían en duda el matrimonio de los dos porque no tenían una foto del día de la ceremonia. El escritor narra cómo se tomó “la foto oficial” de la unión de esta manera: “Grau abrió uno de sus baúles, lleno de cachivaches y, ayudado por Rafael Moure, con dos sábanas viejas hicieron el vestido de Vanna. Faltaba el velo, y lo improvisaron usando papel higiénico. A mí me maquilló Hernán (autor de la fotografía): me pintó un bigote de manubrio de bicicleta, me peinó (esto hace tanto tiempo que yo aún tenía pelo) y me calzó con unas abarcas «tres puntás» de Grau. Y ya. Es una foto muy divertida, creativa, ilustrativa de lo que se hacía en las fiestas de la Colina y obra maestra del humor y la fotografía”.

Asimismo, recuerda con gracia la luna de miel que tuvieron: “Ya instalados en un apartamento, después de subir las maletas hasta un cuarto piso sin ascensor, en la noche que debería ser de luna de miel tocó a mi puerta el arquitecto Salmona, entró, y me dijo:

—Guillermo, me tienes que hacer un gran favor: necesito unas fotos urgentes, de una maqueta del bachillerato de la Universidad Libre, que me hizo Manuel Ocaña (un maquetista genial, experto en incumplir y en inventar imaginativas disculpas para cubrir su incumplimiento). Inútilmente traté de resistirme y Rogelio al fin salió ganando. Y fue así como pasé mi primera noche de casado: haciendo excitantes fotos de arquitectura. Sí, realmente fue una luna de miel inolvidable, y la pasé con Rogelio Salmona”.

En el capítulo “Vendrá la muerte... ¡Qué puta tristeza!”, Angulo describe el alzhéimer así: “Es la forma más cruel de muerte lenta. Sentir que se van borrando las fotografías como si hubieran sido mal fijadas, ver disolverse las formas de los seres más queridos, confundir sus nombres hasta olvidarlos por completo y notar que los recuerdos van disminuyendo, al revés: primero los más cercanos, lo que pasó apenas hace unos minutos, para al final quedarse también sin la compañía de los más antiguos. Vienen a la superficie canciones olvidadas, guardadas en el viejo desván de la niñez y la juventud, mezcladas con antiguos poemas de amor y citas de la Commedia de Dante, fotos amarillentas y versos de Neruda o de De Greiff, extraviados en los sombríos vericuetos de la memoria”. De ahí se entiende que Gabo+8 sea una reflexión sobre la desmemoria.