El Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) ofrece un recorrido virtual para conocer Nada que cesa, la exposición con la que Fernando Arias hace una crítica social alrededor de algunas problemáticas que, aunque prevalecen, permanecen en el olvido.

Nada que cesa es una historia de inconformidad representada en treinta años de recorrido artístico de Fernando Arias. Los temas que trata la exposición usualmente no se hablan y permanecen invisibilizados. A través de Youtube, el MAMBO ofrece un recorrido virtual por esta exposición con la que busca reflexionar sobre el límite entre arte y activismo.

Le sugerimos leer La voz que brota del silencio

“La polémica investigación de Arias está completamente arraigada a la compleja realidad sociopolítica de Colombia. Él denuncia el intolerable exceso de violencia política, social y cultural que intensifica los problemas que afectan al país, y por extensión, que implican a la sociedad contemporánea”, explica Eugenio Viola, curador de la exposición. Humanos derechos, la videoinstalación que reúne a un campesino, una guerrillera, un paramilitar y un soldado en la que simultáneamente se despojan de los símbolos que los atan a una ideología específica, es un llamado del artista al respeto por los Derechos Humanos de víctimas y victimarios, según se explica en el recorrido virtual de la exposición.

Por su parte, el Contador de líderes sociales lleva el registro de los asesinatos perpetrados contra los defensores de los territorios después de la firma del Acuerdo de Paz. “Al día de hoy, hay más de 750 líderes, entre excombatientes, indígenas, campesinos y afrodescendientes, que han sido asesinados por defender sus derechos y sus comunidades”, afirma Germán Escobar, curador junior del Museo. Esta instalación deja un mensaje claro: “Colombia se ha convertido en un país anestesiado por la violencia”.

“Mi obra no es fácil de digerir, no es lo que usted quisiera ver en realidad, lo común, lo que le gusta a las masas, lo que está bien y es bonito. El arte tiene esa cuestión de transmitir que puede ser decorativo o verse bien colgado en la pared, pero yo no voy mucho con eso. Hay otras cosas para decir y formas de mostrarlo que pueden no ser cómodas para la gente”, afirma Arias.

Le sugerimos leer El poder de la palabra (una declaración de amor por los libros)

El MAMBO, en un intento por ofrecer contenido artístico acorde con la realidad social del país, eligió la obra de Arias para un momento en el que todos los humanos se confrontan debido a la realidad. “Queremos hacer del MAMBO un espacio de debate alrededor de estos temas; queremos ser un lugar de encuentro y de discusión en donde la sociedad sienta que puede dar su opinión y participar libremente”, comenta Claudia Hakim, directora del MAMBO.