No solo canta, es feliz

Orlando Liñán también es reconocido por ser el presentador de un programa matutino. Además tiene dos restaurantes. Foto: Archivo Particular

Su vida está llena de matices, pero no grises. Con su personalidad franca, arrolladora y fresca, ha logrado profesionalmente incursionar en oficios que nunca llegó a imaginar, como son: actor, presentador y restaurantero. Por esas altas y bajas de la vida, se le han abierto puertas que él ha sabido aprovechar y en las que ha puesto su autenticidad, que es su sello de garantía.

¿Cómo surgió “Sé feliz”?

La canción es de Dago Orozco, un compositor samario. Me la cantó un día y me gustó su mensaje. Me parece que después de la pandemia algo cambió, la gente sufre más de tristeza, de depresión. Y este sencillo pretende decirles a esas personas “que todo está bien”.

¿Cuál fue su participación en el proceso de creación?

Realmente fue muy poca. En la segunda parte colaboré con algunas cosas, pero principalmente en el título, pues originalmente se llamaba Canta y sé feliz. Yo le dije al compadre: “Oye, y por qué no la dejamos solo Sé feliz”.

¿De dónde salió su vena musical?

Yo desde niño solo soñaba con cantar y enaltecer el legado musical heredado de mis padres guajiros y mi bisabuelo materno Julián García, un músico y compositor, a quien no se le dio el reconocimiento que merecía a nivel comercial, pero en el pueblo siempre fue conocido como un gran maestro.

¿Esta canción tiene alguna relación con su divorcio?

Inicialmente no; de hecho, la canción la grabé antes de separarme. Pero después de esa situación vienen momentos de soledad, en ese instante me di cuenta de que esa canción podría servirme de catarsis, y efectivamente lo fue. Y si a mí me sirvió, tengo la seguridad de que le puede servir a cualquiera.

¿Cómo llegó a ser uno de los presentadores más queridos de los matutinos de la televisión colombiana?

Fue como muchas de las cosas que me han pasado, que llegan así de manera inesperada. Un día me llamó Lorena Lagos, me dijo que le habían ofrecido dirigir Buen día, Colombia, y quería que yo hiciera parte del equipo de presentadores, pero con la condición era que fuera como realmente soy, y de hecho todos en ese programa lo somos. Pero eso sí, yo soy nuevo en esto, mi ventaja es que estoy rodeado de verdaderos profesionales y que tenemos una conexión muy bacana.

Su interpretación de Diomedes lo catapultó hace nueve años, ¿le ha costado mucho desprenderse de ese personaje?

Eso me va a acompañar hasta el día en que Dios me tenga en la tierra. Tuve el honor de interpretar a uno de los artistas más legendarios de Colombia, eso es como haberme ganado una medalla. ¿Y quién se quiere desprender de una medalla después de habérsela ganado?

¿Cómo incursionó en los restaurantes?

En Buen día, Colombia, conocí a mamá Luz, Luz Dary Cogollo, quien es una de las cocineras más reconocidas del país. Le dije que a mí me gustaba cocinar y quería montar un restaurante de cocina tradicional y me dijo: “Yo te ayudo a montarlo”. En ese proceso de ayudarme, le dije por qué no nos metiéramos en esto los dos. A ella hasta ese momento no le gustaban las sociedades con nadie, pero nos caímos tan bien al igual que nuestras familias y así nació Bijao y Malanga. Ya montamos la segunda sede en Valledupar.

¿Cuál es el toque secreto en la receta de la vida de Orlando Liñán?

El mejor: el amor; el amor a la familia, a mi hijo y a lo que hago.

¿Qué proyectos vienen?

He estado bendecido en estos años, he tenido la posibilidad de viajar por Colombia interpretando mis canciones, en conciertos públicos y privados. Pero ya estoy trabajando en un nuevo lanzamiento y seguramente será un tema de mi autoría.

¿Y fuera de la música?

Si Dios permite, en pocos meses saldrá una película llamada: Esto se calentó, en la que yo interpreto a un locutor, soy el protagonista [risas].

Usted fue el ganador, hace siete años, del programa “Soldado 1.0″. ¿Le gustaría repetir esa experiencia?

Pues por ahora no se me ha presentado esa oportunidad. Por ahí se estaba rumorando que yo iba a participar en La casa de los famosos, lo cual no fue cierto. Pero me interesaría mucho participar en Master chef, pero por ahora tampoco se me va a dar.

¿Qué es lo mejor de su canción “Sé feliz”?

Que no se canta desde la garganta, sino desde el corazón.

¿Qué fue lo último que lo hizo feliz?

Escuchar la voz de mi hijo me hace feliz todos los días, él es mi mayor alegría.