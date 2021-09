En su ensayo “La sociedad del cansancio” (Herder), el filósofo surcoreano Byung-Chul Han plantea la tesis de la autoexplotación humana. Habla de los comportamientos autodestructivos que no requieren de un verdugo con mano de hierro para ser infringidos. Una sociedad con sed de rendimiento y éxito.

Por: Joseph Casañas

Por sus actos recientes, pasados y futuros, Nayib Bukele es el “dictador más cool del mundo mundial”, pero bastará con pensar en cualquier otro mandatario de propias o ajenas tierras, de buenos o malos modales, de carnes amplias o comprimidas, de procederes torpes o sagaces, de dedos calientes para el Twitter o con cara de yo no fui. No importa ya el nombre del dictador o dictadora de turno. No los necesitamos, pues vivimos, según explica el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en una sociedad repleta de individuos amantes de la autoexploración. Una enfermedad de la sociedad neoliberal del rendimiento.