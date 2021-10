Sobre el ruido blanco del extravío

Podría pensarse que es, simplemente, la recreación de uno de los estereotipos con los que han cargado las mujeres (los hombres han cargado con los suyos): la esposa neurótica que se levantó con ganas de pelear. Solo porque sí. Sus gestos son duros, le clava el tenedor con violencia a una manzana que, además, se come con disgusto. Mira fijamente a su esposo, pero en sus ojos, además de un fastidio visible, hay un desconcierto profundo que intenta calmar con preguntas que, para su pareja, son absurdas.

Le sugerimos leer el texto sobre el ensayo de esta obra en su etapa inicial: La intensidad del vacío

La discusión sobre los detalles se alarga. En este caso la pregunta es precisa y se trata del momento, de la ropa, del olor y del ambiente de ese día, del gran día, del instante en el que tuvieron su primera cita y su historia comenzó con una serie de sucesos que, seguramente, fueron absolutamente irrelevantes para los demás humanos que estaban en el mismo lugar a la misma hora. Ella le pregunta y, con una ansiedad que la desespera, se calla esperando una respuesta de un esposo que también está fastidiado, pero por razones distintas a las de su esposa. Sus reacciones y su cara demuestran que atravesar todo ese drama que ella le propone y le impone, es algo, para él, innecesario. Se fastidia porque cree que todo está bien, que nada debe cambiar, que saberse tantos detalles no están importante.

La obra, que inicialmente se desarrollaría a través de diferentes espacios del primer piso del Teatro Petra, se presentó en la sala alterna, que se lanzó además con esta pieza. Tal vez descartaron el movimiento de los actores para que nadie se perdiera de ningún detalle, de ningún diálogo o de ningún gesto. Tal vez dejaron una tarima fija para que los giros que se fueron dando a medida que avanzaba la obra, fuesen reemplazando el extravío no solamente de los personajes, sino también de los asistentes, que tuvimos que hacer un esfuerzo por entender cómo era que una pelea tan superficial, tan cotidiana, tan vacua, comenzara a develar profundidad.

Antes de ver la obra terminada, estuve en un ensayo. Recuerdo que primero me confundieron y luego me conmovieron. Lo que pasaba en ese diálogo era tan cercano que me enterneció, pero también me indignó, y entonces creí entender por dónde se enrutarían las cosas (o por dónde se debían enrutar), si no fuera porque uno de los dos personajes no entendió lo evidente (o lo evidente para mí). Y esos ojos desorbitados fueron los que, después de la claridad que creí tener en las manos, me trajeron una sensación de impotencia en la que me estanqué en ese círculo vicioso al que entran las relaciones de amores intensos y comunicaciones rotas. La intensidad del vacío, pensé.

Podría interesarle leer: El apagón de Facebook y la sociedad narcisista

Porque Ruido Blanco es algo así como lo que acabó de ocurrir con este párrafo: pura confusión. Los personajes, entre ellos, no se entiende. Y se repiten las cosas, pero nada, no recuerdan o no comprenden. Y entonces, los que estamos mirándolos, estamos mucho peor que ellos haciendo dos cosas al mismo tiempo: tratando de entenderlos y tratando de evitar el reflejo inevitable al ver a ese pobre par de humanos que no tienen ni idea de nada, pero pelean para tener razón.

Después de un rato, las cosas se van aclarando, y uno entiende el porqué del cuadro de la pared, el arte de ella, de Laura, y la mano en el cuello de Andrés. Laura y Andrés se casaron porque se amaron, pero ahora, su presente es algo así como una farsa que sobrepasa los caprichos, egoísmos y la condición humana en general.

Ella se ve ejecutiva, vacía y desesperada. Él se ve como un tipo más bien tímido y un poco torpe. Ella dice que no puede seguir casada con él y, al intentar salvar su matrimonio, descubre que su decisión no es un capricho. Se da cuenta de que su relación debe ser cuestionada, al igual que su propia existencia.

Le podría interesar: Juan Carlos Méndez Guédez: la literatura como el boxeo, una pelea perdida

Esta obra, escrita por Carlos Valencia, que también fue uno de los actores junto a Samantha Agudelo, es dirigida por Bernardo García, actor bogotano, improvisador y entrenador de actores.