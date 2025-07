La visión de un diplomático francés sobre las artes en Colombia

Murcia estudió, entre otras cosas, historia del arte en la Escuela del Louvre, en Francia. / Thibault López Brunner - Instituto Francés Foto: Thibault López Brunner - Instituto Francés

Al formarse en diplomacia cultural existen múltiples posibilidades de trabajar en otros países, incluso quedarse en Francia, ¿qué lo llevó a asumir un cargo en Colombia?

Estoy a cargo de la diplomacia y la cooperación cultural, y es un privilegio trabajar en un sector tan creativo. Colombia tiene talentos extraordinarios. Me ocupo principalmente de las artes escénicas, pero también del diseño, la moda, el patrimonio, el libro y el mundo editorial. Es un campo muy diverso y lleno de potencial. Desde mi rol, a través del Instituto Francés y la Embajada de Francia, buscamos acompañarlos, crear oportunidades, fomentar conexiones, etc. Por ejemplo, además del proyecto “Danza en Construcción”, está el programa “Crea Colombia”, que apoya el emprendimiento cultural colombiano. Este año acompañamos a unos 10 talentos colombianos en un programa de formación que se desarrolló en Bogotá, Medellín y Cali, y que incluyó una etapa en París.

Es decir, se trata de un trabajo muy multidimensional, en el que hay muchas oportunidades, pero también muchas necesidades. Siempre hay artistas y emprendedores que quieren proyectarse internacionalmente, desarrollar su talento, y mi rol como intermediario es justamente crear puentes y conexiones.

¿Cómo convive su nacionalidad francesa con las dinámicas del ecosistema artístico colombiano?

No siento una distancia o una barrera desde mi nacionalidad; al contrario, percibo muchas convergencias culturales. Me parece fascinante esta convivencia entre contextos latinoamericanos y europeos, y descubrir que, en el fondo, compartimos muchos códigos y formas de ver el mundo. Otros forman parte de un patrimonio común más amplio, incluso mundial. Por ejemplo, si pienso en lo amazónico, que es una parte fundamental de Colombia, hoy en día —con todos los desafíos medioambientales que enfrentamos— también nos interpela a nivel global. Es algo que nos llama la atención y que conecta directamente con preocupaciones contemporáneas en Europa.

Además, estoy en Bogotá, una ciudad de unos nueve millones de habitantes. En Francia no hay muchas ciudades de este tamaño, salvo París y su región metropolitana. Es una experiencia urbana distinta que transforma la manera en que uno vive y se relaciona con el arte.

¿Hay algo del medio cultural colombiano que aún lo sorprenda fuera del trabajo institucional que realiza?

Sí, sin duda. El panorama cultural en Colombia es amplísimo. La clave está en mantener el enfoque y no perderse en esa amplitud. Por ejemplo, estoy trabajando en la Bienal de Arte de Bogotá y en la Bienal de Arte de Medellín. Son dos centros culturales con una riqueza inmensa para el país. Participar en ese proceso, acompañarlo y pensar cómo podemos crear algo interesante me apasiona mucho.

Creo en el concepto de “criollización”, desarrollado por Édouard Glissant, que habla de ese encuentro constante, esa mezcla viva entre culturas. Los artistas encarnan eso: viven el encuentro desde su creatividad, y su obra es una forma de decir, desde ese lugar híbrido, lo que están experimentando.

¿Qué aprende de los artistas con los que trabaja que lo atraviese personalmente?

Trabajar con artistas siempre abre horizontes. El mundo está ahí para ser descifrado, y la mirada artística nos ayuda a percibir cosas para las que aún no tenemos palabras. Vivimos en un mundo que, por muchos aspectos, puede resultar complejo, difícil de leer, y lo que siempre me ha llamado la atención de los artistas es su capacidad de ampliar nuestra sensibilidad frente al mundo que nos rodea.

Es, de alguna manera, como una mano tendida, una invitación a observar al otro con más atención y cuidado. Puede ser un ser humano, un paisaje, un animal o incluso una emoción. Hoy los artistas están comprometidos con esos cuestionamientos, y que tenemos que escucharlos mucho más. Su manera de ver el mundo nos transforma, si estamos dispuestos a recibir lo que tienen para mostrar.

Más allá de las cifras, ¿cómo puede medirse o evaluarse el impacto real de un proyecto cultural?

La cuestión de la medición es compleja. Desde el grupo Danza en Construcción vamos a establecer ciertos criterios para evaluar, al menos este año, qué hemos logrado y qué aspectos podrían mejorarse. Pero más allá de eso, también contamos con algo muy valioso: la experiencia vivida por los participantes.

Este año, por ejemplo, tendremos alrededor de 375 participantes: bailarines, jóvenes creadores y coreógrafos. Ellos también van a evaluar el impacto desde su vida personal, desde sus trayectorias profesionales. Es un tipo de medición que no siempre se refleja en los números. Además, esperamos que el 19 de julio asistan unas 1.500 personas del público a un evento en donde vamos a abrir todos los talleres, que llamamos laboratorios —unos 15 en total—, para mostrar procesos, obras no terminadas. Es un formato que permite al público vivir una experiencia diferente. Tal vez alguien ahí, en el público, dentro de cinco años, recuerde ese día y diga: “Vi esto y me dieron ganas de ser artista.” Ese tipo de impacto no se mide con estadísticas. En ese sentido, los criterios de medición del impacto cultural son múltiples, compartidos, abiertos. No hay una única forma de evaluarlo, y eso es precisamente lo que lo hace tan valioso.

¿Cómo nació Danza en Construcción? ¿Qué necesidad buscaba responder, más allá de reunir a bailarines y coreógrafos nacionales e internacionales?

La idea surgió hace casi dos años. Formamos parte de un grupo de embajadas en Colombia, entre el que están países como Alemania, Países Bajos, España, Italia, Reino Unido y Suiza, que coordina proyectos culturales compartidos. Conversamos sobre el contexto de la danza en Colombia, que nos parecía muy llamativo por su diversidad: danzas urbanas, danzas tradicionales, folclóricas, contemporáneas, que también representa una forma de mostrar al mundo la historia y la diversidad cultural de Colombia.

Pensamos, entonces, en desarrollar un proyecto en el sector de la danza, que nos parece particularmente interesante, aunque también enfrenta ciertas brechas. Quisimos crear un diálogo, un puente de intercambios para este sector, que implica no solo compartir prácticas, sino también reflexionar juntos sobre la danza y su sostenibilidad. Es decir, buscamos una mirada nacional, pero también conectada con lo exterior.

¿Cómo se planteó el diálogo entre Colombia y Europa desde proyectos e iniciativas como esta?

Uno de los objetivos centrales fue fortalecer las capacidades creativas de los talentos emergentes colombianos y documentar un diálogo mediante la movilización de artistas de ambos continentes: salir de una mirada eurocentrista para establecer un diálogo más horizontal.

Nuestra idea para esto fue trabajar desde la diáspora. En Europa hay muchos artistas provenientes de Brasil, Venezuela, México, entre otros países. Algunos de ellos forman parte del proyecto; son artistas que, en algún momento de sus vidas, decidieron trabajar en un país de la Unión Europea. Esta circulación de carreras nos pareció muy interesante para dialogar con la diversidad cultural de Colombia. Por ejemplo, alguien de La Guajira lo hará desde sus influencias culturales; lo mismo ocurre con quienes provienen de culturas afrocolombianas o urbanas. Hay una riqueza enorme, y fomentar ese diálogo con Europa nos parecía fundamental. Además, queríamos apoyar, de alguna forma, la estructuración del sector. Por eso, organizamos foros sobre sostenibilidad, para expresar la necesidad de crear una red que facilite la circulación y producción de obras, la formación de artistas y su proyección internacional.