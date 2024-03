Una enorme biblioteca subterránea en Suecia recaba los fenómenos paranormales

Norrköping es una ciudad situada en el sur de Suecia, específicamente en la provincia de Östergötland. Se encuentra en la costa este de Suecia, cerca del mar Báltico, ubicada a unos 160 kilómetros al suroeste de Estocolmo, la capital de Suecia. Foto: Cortesía Camilo Bernal

Clas Svahn, de 65 años, y Anders Liljegren, de 73, no son creyentes ni supersticiosos y se definen como “investigadores de lo desconocido” al presentar sus investigaciones sobre fenómenos “inexplicables”. Los libros constituyen la mayor parte del material, que incluye también testimonios originales grabados en cintas magnéticas y fotografías de espectros, todo ello expuesto por la “Asociación de Archivos de lo Inexplicable” en un espacio de 700 m2.

“Es un depósito de conocimiento”, explica Svahn, asegurando que su biblioteca improvisada es la más grande de este tipo en el mundo. “Intentamos obtener la mayor cantidad de información posible sobre misterios científicos sin resolver para ponerlos a disposición del mundo”. Estos archivos están siendo digitalizados, y una gran parte de las piezas ya está disponible en un servidor, a condición de tener los códigos de acceso.

Greg Eghigian, profesor de historia y bioética en la universidad estatal de Pensilvania, cruzó el Atlántico para visitar el sitio, en el marco de sus investigaciones para un libro sobre la historia del fenómeno OVNI. “Trabajé en innumerables archivos en Europa, Estados Unidos y el Reino Unido. Pero mi estancia aquí fue sin duda la más fascinante y productiva. En mi opinión, no se puede estudiar el tema en profundidad sin consultar este fondo”, destaca.

Impacto de los fenómenos paranormales en la sociedad

Durante mucho tiempo estigmatizado, el famoso “objeto volador no identificado”, o OVNI, se va abriendo paso en la investigación científica. A mediados de septiembre de 2023, la NASA publicó un informe con recomendaciones sobre cómo estudiarlos rigurosamente en el futuro.

En la sala dedicada a estos fenómenos aeroespaciales inexplicables, Svahn hojea las páginas amarillas de un libro de portada roja. La obra es una edición clandestina de expertos en ovnis de la URSS y es un texto mecanografiado del cual solo hay 7 u 8 copias originales. “No sabían lo que veían, pero en realidad se trataba de lanzamientos de cohetes” desde el cosmódromo de Plesetsk, asegura el apasionado que comprendió el contenido del libro con la ayuda de personas de habla rusa.

Los archivos de esta enorme biblioteca están llenos de historias como la de Victor Hugo durante su exilio político en la isla de Jersey frente a las costas francesas, destacada en una exposición en el museo de arte de Norrköping. En sus notas antes de escribir las “Mesas rotatorias de Jersey”, publicadas póstumamente en 1923, el escritor describió los contactos que había tenido con su hija fallecida.

Estos escritos dieron origen a una nueva religión observada por varios millones de seguidores en Vietnam, explica el curador de la exposición Magnus Bärtås. Un fresco de Victor Hugo adorna hoy la pared de un templo a unos diez kilómetros al norte de la ciudad de Ho Chi Minh. Al acumular todos estos datos sobre lo anormal, la mediateca artesanal “cubre también el folclore y las creencias”, subraya Svahn, insistiendo en que los archivos no se limitan a los ovnis. “El material pone en evidencia el impacto que tienen estos fenómenos en la sociedad en todo el mundo y en la vida de las personas”, relata.

Las creencias evolucionan de generación en generación y lo que antes era supersticioso y rechazado, ahora ya no lo es. La artista Ida Idaida pasó un mes investigando los archivos subterráneos del recinto para crear su obra, una gigantesca estructura de madera negra. Se inspiró en las experiencias de mujeres brujas, extraídas de libros. Según ella, sus conocimientos fueron despreciados a lo largo de la historia. Para Bärtås las personas cuya experiencia y testimonio no son tomados en serio “encuentran aquí un espacio. Si algo es extraño o inexplicable, no hay que rechazarlo, debemos estudiarlo y ser abiertos”, sostiene.