Una película sobre un torero al que le cuesta matar

Una de las escenas de la película "Pepe Cáceres", dirigida por Sebastián Eslava y Camilo Molano. Foto: Mateo Gúzman

Esta película es sobre la vida, la construcción de una labor y un carácter para afrontar una profesión. También es una historia sobre superación. Es decir, el toreo no es el foco…

Sebastián Eslava (director, protagonista e hijo del personaje en el que se basa la historia, Pepe Cáceres): la gran motivación para hacer esta película es la de un hijo que se quiere conectar con su papá. De un hijo que quiere entenderlo. A veces me cuesta explicar por qué y de dónde sale eso, y es que también me gusta que tenga su misterio, pero fue una necesidad profunda de querer conectarme con él, de querer contar su historia más allá de que a la gente le guste o no el toreo, que yo creo que sí tiene grandes fascinaciones. Esta figura mitológica de un hombre enfrentándose a un animal de este tamaño que por su naturaleza embiste a matar. Hay muchos mitos sobre el toreo, que a los toros les hacen cosas antes de salir al ruedo, por ejemplo, pero todo esto es mentira. Lo digo por experiencia. En la película hay una imagen muy poética en la que hay un toro en un potrero. El animal podría salir para cualquier parte, no tendría que embestir, nadie lo está acosando, pero él va detrás del movimiento de este trapo rojo, entonces todas esas cosas tienen mucha fascinación. Cuando fui por primera vez a una corrida de toros, tenía 13 o 14 años (nunca tuve nada que ver con los toros, mi mamá hizo su vida aparte y no se relacionó con la tauromaquia), pues vi lo que estaba pasando con el torero y el toro y me dieron ganas de estar allá dentro. Se trataba del movimiento estético que tenía el torero, un poco femenino, y del toro con esta fuerza para embestir, y del torero no luchando contra él, sino recibiendo esas embestidas con suavidad. Fascinante. Todo esto se juntó con la necesidad de contar la historia de mi padre y conectarme con él.