Viva la Vida: una canción a Louis XVI y a la Revolución francesa

La obra de Eugène Delacroix, 'La libertad guiando al pueblo', pintada en 1830, muestra la revolución de ese mismo año en París. Foto: Erich Lessing Culture and Fine A - Erich Lessing / Art Resource, NY

En el vídeo los integrantes de la banda simulan estar dentro de un cuadro. No es cualquier cuadro, es, quizás, una de las representaciones artísticas más conocidas de la Revolución francesa: La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix. Un joven Chris Martin aparece en primer plano. Su rostro parece haber sido pintado hace tiempo, como lo delatan las grietas propias del paso del tiempo en las obras. Canta una frase: “I used to rule the world” (Yo solía gobernar el mundo). En seguida una baqueta golpea un tambor al ritmo de la música. “Seas would rise when I gave the word” (Los mares se alzaban cuando yo lo ordenaba), continua el vocalista. Así inicia Viva la Vida, de Coldplay, una canción del álbum Viva la Vida or Death and All His Friends (Viva la vida o la muerte y todos sus amigos), lanzado en el 2008.

No es solo el vídeo que acompaña la canción el que hace una referencia a la obra de Delacroix. La misma portada del álbum es el cuadro, con letras blancas y desenfadadas sobre este: Viva la Vida, dice en medio de la pieza y de las manchas de pintura blanca que se supone han caído en esta. La libertad guiando al pueblo fue pintada en 1830 y hace alusión a la revolución de ese mismo año, entre el 27 y 29 de julio, cuando el pueblo parisino se levantó contra el rey Carlos X. En la pieza destaca una mujer que, semidesnuda, empuña un arma con una mano y la bandera de Francia en la otra. En su cabeza porta un gorro frigio que había sido asumido como un símbolo de libertad -esto corresponde a la confusión con el gorro píleo, que le daban los romanos a los esclavos cuando los liberaban-. Usar este cuadro en la producción audiovisual de la canción y del álbum con el mismo nombre es el primer gran guiño de Coldplay a la Revolución francesa, pero en las letras de la canción se encuentran aún más detalles, que están ligados directamente con el rey Louis XVI y sus últimos momentos de vida.