El vulgar matoneo vuelto política internacional

El presidente de México viene planteando e impulsando una iniciativa semejante para enfrentar propositivamente la tragedia centroamericana, el combustible de la crisis migratoria y humanitaria que se vive. Gastar en financiar desarrollo y no en levantar muros que en nada resuelven el problema, pero que sí generan injusticia e inhumanidad. Obviamente ello obligaría a Trump a bajarse de su película de buenos y malos para reconocer que la responsabilidad y la acción norteamericanas son necesarias para entender la situación actual y plantear una política seria que no se limite a desconocer la realidad, dándole la espalda al problema y simplemente poniendo un costosísimo e inútil muro de por medio.

Es lo que ha planteado la canciller alemana, Ángela Merkel, con el apoyo del presidente francés, para enfrentar la crisis generada por migraciones incontroladas procedentes de la otra orilla del Mediterráneo: una gran y continuada acción de apoyo europeo para el desarrollo de los países africanos expulsores, donde sus ciudadanos no tienen ninguna posibilidad y salen a buscarla a donde está la plata y creen que también el futuro, en los países ricos de Europa, cuya riqueza en buena medida se originó en esos África. Con ello, además, se les quitaría piso y alimento a unas guerras igualmente expulsoras de gente. Una propuesta que parte de reconocer que los países europeos no son solo víctimas sino una de las causas de la migración actual, que les genera una obligación económica con quienes fueron necesarios para lograr la riqueza de que hoy disfrutan.