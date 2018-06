Club de Medellín cancela reunión de uno de sus socios con Gustavo Petro

Redacción Nacional.

El candidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tenía programado para este miércoles -así como para el jueves- un viaje a Medellín para hacer campaña allí, con miras a la segunda vuelta el próximo 17 de junio, cuando se medirá en las urnas con el candidato del Centro Democrático, Iván Duque. Pero, por motivos de su agenda en Bogotá, Petro canceló la visita a la capital antioqueña.

Aun así, se conoció un detalle de este viaje que ha generado críticas. La historia es así. Entre los puntos de la agenda, se encontraba una invitación al candidato presidencial por parte de un socio del Club Campestre de Medellín para una reunión privada allí. Pero el martes en la noche, la junta directiva del club publicó un breve comunicado en el que se señalaba que tal encuentro había sido cancelado.

Según explica el comunicado del Club Campestre, “una vez conocidos por la Junta Directiva los detalles del evento, se procedió a entrar en contacto con el socio, con quien se analizaron las circunstancias y los factores de conveniencia de la reunión, dando como resultado que él mismo desistiera del almuerzo en el club, en aras de conservar la tranquilidad y evitar alguna alteración del orden de cualquier índole interna o externa”.

Fue esa última frase la que generó dudas en redes sociales, así como críticas al club. Aun así, Jorge Rojas, coordinador de la campaña de Gustavo Petro y quien se encontraba en Medellín organizando los detalles del viaje pospuesto para la próxima semana, afirmó, en entrevista con Blu Radio, que la cancelación de esa reunión no tiene gravedad alguna.

“Dentro de las labores estaba un almuerzo en el Club Campestre que nos solicitaron un grupo de liberales, quienes tienen una tertulia que se realiza periódicamente. No me parece que sea un gran escándalo, porque hay muchos sectores que quieren hablar con el candidato y Gustavo Petro está abierto a hablar con todos los interesados. Yo no he visto que el Club Campestre haya vetado a Petro, es una decisión respetable”, afirmó Rojas.

Pero el episodio recuerda a otro que sucedió el pasado 22 de febrero, cuando Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, discutieron en Twitter por la realización de un evento proselitista del candidato de la Colombia Humana en Carabobo Norte, entre el Jardín Botánico y el Parque Explora. Según dijo Petro en ese momento, Gutiérrez habría intentado sabotear el evento, mientras que el mandatario antioqueño insistió en que el candidato presidencial no había pedido los permisos necesarios.

Aunque el evento sí se realizó, el Gobierno Nacional también intervino en la discusión cuando se publicó una carta, firmada por el ministro de Interior, Guillermo Rivera, en que “es deber del Estado proporcionar los medios y mecanismos eficaces para que tanto partidos y movimientos políticos (…) como candidatos cuenten con las garantías necesarias que materialicen (sus) derechos constitucionales”.