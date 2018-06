Antanas Mockus y Claudia López se van con Gustavo Petro en segunda vuelta

Los dos congresistas de la Alianza Verde anunciaron su apoyo al candidato de la Colombia Humana. De acuerdo con López, si bien las dos opciones no son óptimas para el país, no son iguales ni comparables.

Desde la plaza del Voto Nacional, en Bogotá, Claudia López y Antanas Mockus, de la Alianza Verde, anunciaron su apoyo al candidato Gustavo Petro para la segunda vuelta presidencial, jornada electoral que se realizará el próximo 17 de junio.

Al comenzar la rueda de prensa, muy a su estilo, Antana Mockus le hizo un cuestionario a Petro, quien asistió al evento, en el que obligó al candidato a comprometerse en varios asuntos, como no expropiar, no convocar a una constituyente, al manejo de recursos públicos como si fueran recursos sagrados, a impulsar la iniciativa privada, a garantizar la democracia pluralista, a respetar el Estado social de derecho y a defender la independencia de las ramas del poder público. Petro se comprometió a cumplir lo señalado por Mockus.

Seguidamente, la senadora Claudia López habló de su apoyo a Gustavo Petro, advirtiendo que, si bien las considera que las dos candidaturas no son las óptimas para el país, ambas no son comparables ni son lo mismo. “Una de ellas, la de Iván Duque, que patrocina Álvaro Uribe, representa un enorme riesgo para Colombia en muchos sentidos, no solo por su pasado de abuso, corrupción, falsos positivos”, señaló la senadora.

De acuerdo con López, un gobierno de Duque significaría el riesgo de que el control de todas las ramas del poder público (la ejecutiva, la legislativa y la judicial) quede en manos de un solo grupo político: el uribismo. “Ya controla la legislativa. Si llegan a ganar la Presidencia, controlaría dos de tres. Y ya nos han hecho saber explícitamente y han avanzado en la negociación para subsumir toda la rama judicial en una única corte que nombraría el gobierno, ya sea por nominación del ejecutivo o del Congreso, que igual ya controla”, argumentó López.

No obstante, la senadora de la Alianza Verde dejó claro que no se trata de una fusión entre la Coalición Colombia con la Colombia Humana. Señaló que siguen siendo proyectos políticos diferentes, que seguirán siendo distintos. “Estamos a una X de jubilar a toda la clase política colombiana”, concluyó López.

Al final, quedarón dos piezas de mármol en las que quedaron escritas los compromisos hechos por Gustavo Petro ante Mockus y López.

De esta manera, un sector de la Coalición Colombia, que representaba Sergio Fajardo, llega a la candidatura de Gustavo Petro. Por el contrario, Fajardo y el senador Jorge Enrique Robledo anunciaron que voto será en blanco en las elecciones del próximo 17 de junio.

