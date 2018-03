Así suspendieron campaña los candidatos a la Presidencia por las elecciones a Congreso

-Redacción Política

Desde diferentes puntos del país, los candidatos a la Presidencia de Colombia hicieron el cierre de sus campañas en ocasión de la realización de los comicios para elegir el nuevo Congreso, el próximo domingo 11 de marzo. Por tal razón, desde este lunes, quedarán prohibidos, por ley, la realización de los eventos públicos por parte de todos los candidatos a Cámara de Representantes, Senado y Presidencia.

Sin embargo, todos los candidatos a los cargos de elección popular podrán organizar reuniones en recintos privados. Asimismo, el Ministerio del Interior expedirá este lunes el decreto de orden público que regula los actos proselitistas durante la semana anterior a la realización de las elecciones. La plaza pública se podrá retomar por parte de las campañas desde el 12 de marzo.

En este contexto, los candidatos presidenciales organizaron actos en varias ciudades del país para prepararse para el receso, no sin aprovechar la ocasión para medir fuerzas.

Gustavo Petro

El candidato Gustavo Petro convocó a sus simpatizantes en la plaza de la Paz, en Barraquilla. La congregación fue masiva y significativa para la campaña de candidato, quien es uno de los más fuertes en el Caribe. Petro venía de hacer campaña en Cúcuta el pasado viernes, en donde hubo disturbio por su presencia y un grave daño a su camioneta que aún es investigado por la Fiscalía. Petro participará en una consulta con el candidato Carlos Caicedo el próximo 11 de marzo.

Iván Duque

El candidato del Centro Democrático convocó a los ciudadanos a la plaza de Lourdes, en Bogotá. Su discurso estuvo enfocado en lo económico y señaló que quiere ser el presidente del emprendimiento. Asimismo, llamó a la prudencia: ““No podemos caer en triunfalismos, no podemos caer en euforias, tenemos que continuar compartiendo nuestras propuestas hasta el 11 de marzo, transmitiendo nuestro mensaje de cambio y esperanza”. Duque se medirá junto a Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez en una consulta popular.

Sergio Fajardo

A través de un video, Sergio Fajardo, junto a su fórmula vicepresidencial Claudia López, hizo el cierre “virtual” de su campaña. “Nosotros no somos políticos tradicionales. No cerramos campaña, no cerramos puertas. Hacemos política diferente, persona por persona”, dijo Fajardo. Por su parte, Claudia López expresó: “Esto apenas comienza. Nosotros abrimos las puertas de las oportunidades para todos los colombianos”.

En el día de los cierres tradicionales de campañas,nosotros decidimos abrir la nuestra. Vamos a ganar demostrando que el futuro del país no está condenado al miedo o la revancha. Que la fuerza de la esperanza es el mejor camino. Vamos a cuidar a Colombia. Esto apenas comienza. SF pic.twitter.com/Yyyvh8UzwN — Fajardo Presidente (@sergio_fajardo) 4 de março de 2018

Germán Vargas Lleras

Vargas Lleras se pelea con Petro los votos en el Caribe. Ambos tienen una gran fortaleza y por eso la decisión de ambos de hacer este primer cierre de campaña en esa ciudad significa, sobre todo, un pulso por la plaza pública. Lleras convocó en Paseo Bolívar y, según su campaña, al lugar llegaron 45.000 personas.

Humberto de la Calle

El candidato del partido Liberal hizo su cierre de campaña en Antioquia. Por la mañana estuvo en el municipio de Bello. Más tarde, en Medellín en compañía de algunos de los candidatos a Congreso por los liberales. “"Yo veo un gran fervor liberal en todo el país, pero sobre todo en Antioquia. Estoy realmente muy satisfecho aquí, lo que percibo es un cariño enorme y mucha mística", señaló el candidato. Durante su visita también se refirió a su política económica, asegurando que no subiría la edad de pensión, en caso de llegar a ser presidente: “Yo tengo una propuesta estructurada en la que unifico los problemas del sector de las pensiones, especialmente aquel relacionado el número de pensionados, que es relativamente pequeño frente al gasto el cual es enorme”.

Carlos Caicedo

El candidato samario hizo el cierre de su campaña en la conocida playa de los Cocos. “Hemos ganado el respaldo de los ciudadanos, porque todo estamos hastiados de un modelo político que solo piensa en beneficiar a las élites políticas y económicas”, dijo el candidato. La campaña calcula que al evento asistieron unas 15.000 personas.

Marta Lucía Ramírez

La candidata por firmas hizo el cierre de su campaña en Floridablanca (Santander). Según su campaña, asistieron 15.000 personas. “Vamos a demostrarle a todos los colombianos y al mundo que sin comprar votos, que sin hacer prácticas indebidas, que amparados en una trayectoria de honestidad y resultados vamos a llegar a la Presidencia de la República, pero primero acompáñenme este domingo a ganar la consulta”, dijo Ramírez.

Alejandro Ordóñez

Ordóñez recorrió Soacha (Cundinamarca), en donde visitó la iglesia Manantiales de Amor, y otros barrios en el sur de Bogotá. “Colombia pide a gritos autoridad para defender los derechos ciudadanos. Acá el bandido, 24 horas después de robar o matar, está en la calle desafiando a sus víctimas. Mi compromiso es que el bandido vuelva a temer”.

Piedad Córdoba

La candidata por firmas del movimiento Poder Ciudadano hizo un intenso recorrido por el Chocó, acompañando a su hijo Juan Luis Castro, quien es candidato al Senado por la Alianza Verde. Empezó en Belén de Bajirá, a las 9:00 a. m., y continuó por Rió Sucio, Curvaradó y Quibdó.

Rodrigo Londoño “Timochenko”

El candidato de la FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, tuvo que cerrar la campaña, por razones de fuerza mayor, desde su cama en la Clínica Shaio, de Bogotá, en donde se prepara para una intervención quirúrgica. Timochenko está internado desde la semana pasada, luego de que presentara un dolor en el pecho, cuando realizaba actividad física en Fusagasugá (Cundinamarca). “Aquí obediente al tratamiento y dedicando unos libros a admiradores. Les deseo un #felizdomingo, agradezco los buenos deseos y el apoyo que me ha llegado desde distintos lugares del país y del exterior”, trinó muy temprano el domingo.

Juan Carlos Pinzón

El candidato independiente también, al igual que Marta Lucía Ramírez, estuvo en Santander. Desde la Mesa de los Santos, denunció que ha recibido información sobre la compra de votos en diferentes regiones. “En mis visitas por el territorio nacional me lo dice la gente en las calles, en las plazas: la maldita corrupción está carcomiendo la política. Le están poniendo plata a esto, miles de millones de pesos; aquí van a salir elegidos solo los que tienen plata y ese es un tema que me preocupa sobre manera”, expresó.