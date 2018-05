Aumentar el pie de fuerza en Bogotá: esto proponen los candidatos

-Redacción Política

La sensación de inseguridad que viven a diario los bogotanos y aquellos ciudadanos que se han trasladado a la capital del país desde distintas regiones se ha convertido en un asunto prioritario para ellos. Los atracos permanentes, los denominados ‘paseos millonarios’, el temor de tomar transporte público a altas horas de la noche se ha convertido en una preocupación constante y que pide a gritos una respuesta urgente que lleve a cero los índices de homicidios, hurtos y otros delitos en Bogotá.

Sobre la materia, hablaron este martes en el debate organizado por Canal Capital, los candidatos presidenciales Humberto de la Calle, Iván Duque, Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras quienes coincidieron en que la inseguridad es un asunto prioritario, que se debe trabajar en conjunto con el gobierno central. Al respecto, el candidato Vargas Lleras anunció que, si gana las elecciones, buscará aumentar el pie de fuerza en la ciudad. Explicó que, de esta forma, habrá mayores garantías para los ciudadanos durante las 24 horas.

Agregó, además, que buscará construir más subestaciones de Policía dado que los CAI, desde su perspectiva, ya no tienen la misma capacidad de respuesta con la que antes contaban. “Además, vamos a combatir los delitos de mayor ocurrencia, como el robo de celulares, el hurto domiciliario y callejero, la microextorsión y el microtráfico”, dijo Vargas. Y anunció que no permitirá la excarcelación de los reincidentes o los delincuentes bajo ningún motivo.

A su turno, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que él buscará fortalecer las escuelas de cadetes y de Policía en aras de suministrar personal profesional destinada a la seguridad de las personas que viven en Bogotá. “Tendrían que llegar con una actividad específica que sería la de acompañar en seguridad los flujos poblacionales”, dijo el candidato Petro.

Entre tanto, Humberto de la Calle, del Partido Liberal, fue enfático al afirmar que no va a contraponer los tipos de violencia que se registran en la ciudad y el campo. Es decir, el conflicto en zona rural -según dijo- no puede excluirse ante la existencia de otros tipos de violencia como los hurtos a celulares u otros delitos que le preocupan a los capitalinos. “Esta es una oportunidad, con el fin del conflicto armado, para traer a la Policía que enviamos al monte, reentrenarla, hay una enorme potencialidad allí”, dijo De la Calle. Y agregó que aunque está de acuerdo con aumentar el pie de fuerza, no se puede olvidar lo social, como reconocer que la pobreza también genera violencia.

Finalmente, el candidato uribista dijo que su objetivo es lograr que de aquí a cuatro años, el pie de fuerza aumente a 10.000 hombres, de modo que los ciudadanos cuenten con mayor personal a su alcance, dedicado a su protección. El Debate Capital es un evento organizado y producido por Canal Capital, al que se sumó la alianza entre Friedrich-Ebert-Stiftung (Fescol de Colombia), Cuso International - Gobierno de Canadá y El Espectador.