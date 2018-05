Candidatos vicepresidenciales se sacaron chispas en debate de la W

-Redacción Política

Algunos analistas han observado que los debates de las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos a la Presidencia han sido más movidos que de los propios aspirantes a la Casa de Nariño. Tesis que podría ser legitimada luego del debate que este lunes realizó la W Radio, bajo la conducción de Vicky Dávila. Al debate asistieron Marta Lucía Ramírez, fórmula de Iván Duque; Ángela María Robledo, fórmula de Gustavo Petro; Claudia López, fórmula de Sergio Fajardo; Juan Carlos Pinzón, fórmula de Germán Vargas; y Clara López, fórmula de Humberto de la Calle.

El debate empezó en tono de cordialidad, pero rápidamente surgieron los destellos de lo que sería un debate de pesos pesados de oratoria. El primer choque se presentó entre Claudia López y Marta Lucía Ramírez. La exministra de Defensa sostenía que en si Duque es presidente lucharán contra la corrupción, lo quen hizo que la interrumpiera la exsenadora del Partido Verde diciendo: “sería maravilloso si la que fuera a gobernar fuera Marta Lucía, pero el que va a Gobernar es Álvaro Uribe que ya lo hizo ocho años con corrupción y con mermelada”.

El señalamiento de López, le valió la respuesta de Ramírez, quien señaló: “Yo tengo por Claudia un gran respeto, y afecto. Pero no podemos caer acá en una cosa sinuosa, en la que usted, muy amablemente, me hecha una flor para estar descalificando a Iván Duque, que es una persona que ha demostrado que su comportamiento en lo público es absolutamente trasparente y coherente. De Iván Duque nadie puede decir…” En ese momento, López se apropió de la palabra y expresó: “Nadie puede decir nada porque no ha administrado nada”.

Marta Lucía retomó el micrófono haciendo énfasis en que, en su trayectoria pública, como en la del candidato del Centro Democrático, no existe ninguna tacha por actos de corrupción. “Saben que tenemos que aprender en este país para que haya paz: que cuando uno tenga algo que cuestionar de otro lo haga probado, documentado. De Iván Duque nadie puede decir una cosa así”, se defendió la exministra.

Pero López acotó al argumento de Ramírez como completando su frase: “De Iván Duque nadie pude decir nada porque no administrado ni una tienda”. La frase produjo la ovación de los asistentes, y Marta Lucía no la dejo pasar: “Acá tenemos que dejar la obsesión de los gobiernos pasados, o si no, no vamos a poder avanzar. Los gobiernos pasados hicieron o no, pero pasaron, Iván Duque va construir un país futuro con todos ustedes”.

Pero Claudia López insistió: “entiendo la posición de Marta Lucía. De Iván Duque no se puede decir nada porque no ha administrado ni una tienda. No tiene la menor experiencia para gobernar. Eso lo sabe toda Colombia. Como sabe también que no sería nada en política por su propio merito sino por los votos de Álvaro Uribe, que es quien va a gobernar. Y sabemos cómo ha mal gobernado Álvaro Uribe”

En esa discusión terció Ángela María Robledo, quien argumentó que todos los candidatos se expresan contra la corrupción pero que en este escenario los electores deben mirar la trayectoria pública de los aspirantes. En esto, hizo referencia a los escándalos más sonados del gobierno Uribe, como las chuzadas a opositores y miembros de las cortes, y las condenas a los principales alfiles del uribismo. “Es imposible estar en la misma piscina y no mojarse. Miré con quien se hacen alianzas”, recriminó Robledo señalando que Duque había recibido el apoyo de un grupo importante de parlamentarios del Partido Conservador.

Ramírez tomó la palabra para defenderse. Le pidió que mirara su biografía o la de Iván Duque y la retó a encontrar alguna denuncia por mal comportamiento. Robledo la interrumpió afirmando que se refería al expresidente Álvaro Uribe, y Ramírez contestó: “Mi querida doctora Robledo es que el doctor Uribe no es el candidato. El candidato se llama Iván Duque”. A renglón seguido dijo que estaba orgullosa de contar con el apoyo del MIRA y del Centro Democrático, y volvió la cabeza hacia Juan Carlos Pinzón y le recriminó que en el debate de Caracol Televisión le hubiera enrrostrado una foto de la esposa de Kiko Gómez apoyando a Duque.

“Mal hecho, porque se dijo que adhirieron a la campaña, y resulta que en cualquier manifestación se pueden poner una camisa suya. Ni él (Kiko Gómez), ni su familia, ni su esposa, ha adherido a nuestra campaña, a diferencia de lo que les pasa en la campaña del doctor Germán Vargas que tienen 15 personas cuestionadas, que han adherido públicamente”, dijo la exministra señalando al exembajador.

Pinzón, quien también fue ministro de Defensa, respondió en tono sereno: “Marta Lucia, yo en esto tiendo a ser muy respetuoso. Usted debió ser hoy candidata a la Presidencia, pero lo que si digo, usted recibe a la gente del Partido Conservador pero no se le olvide los puestos que tienen cada uno de ello”. Y agregó un nuevo lance: “En Córdoba recibieron a los herederos del caso del señor Lyons. Lo que me disgusta es la doble moral, si están con usted son estadistas, si están en otro lado son corruptos”.

Ramírez lo interrumpió diciendo que sus diferencias con el Partido Conservador “viene desde la mermelada que repartió el gobierno Santos, cuando usted era ministro”. Pinzón reaccionó antes de que terminará con gestos de molestia: “y usted ya les dijo que se quitaran eso. Y cuando usted fue ministra de Pastrana y cuando usted trabajaba con Samper, doctora es que también cómo hacemos”.

En esas Claudia López intercedió en la pela para sacar una conclusión: “Este duelo que estamos viendo entre el Centro Democrático y Cambio Radical es el duelo por quién se queda con más corrompidos. Juan Carlos está muy celosos porque le quitaron el apoyo de Kiko Gómez”. Y de este intercambio se derivó el último asalto del debate vicepresidencial. Marta Lucía sostuvo que Pinzón se estaba contagiando del “mal humor” del candidato Vargas Lleras, y que a Ángela María Robledo también estaba contagiada de la obsesión por Uribe, que, según ella, caracteriza a Petro.

El debate pasó a otros temas, y cuando llegó a los derechos de las parejas del mismo sexo, Marta Lucía Ramírez expuso que tenía amigos homosexuales pero que no estaba desacuerdo con que ellos adoptaran y argumentó que se trataba de la trasmisión de los valores católicos y de la defensa de la familia. Terminada su exposición, Claudia López, con evidente molestia le contestó: “Marta Lucía, lamento mucho que se le esté pegando el ordoñismo discriminatorio de su campaña. Porque si uno quiere identificar, en un segundo a los discriminadores, son aquellos que dice, no si yo tengo amigos homosexuales y los quiero muchísimo, pero… eso se llama discriminación”

Y agregó a su argumentación: “Quiero recordar que los niños que están en adopción es porque su papá y su mamá, esos que ustedes llaman la familia ideal, los tiraron en una calle, abandonados. Esa es la prueba reina de que no existe familia ideal. Me parece inaudito que alguien como Marta Lucía haya cambiado su posición por ganarse el voto de radicales como Ordoñez, o de Viviane Morales”.