Ciudadano fue a votar en Turbaco (Bolívar) y le dijeron que ya había votado

-Redacción Política

Francisco Antonio Cabarcas se acercó en la mañana de este domingo a la mesa de votación en la que le correspondía votar, en el colegio Felipe Santiago Escobar, del barrio Alfonso López Pumarejo, en el municipio de Turbaco. Sin embargo, al entregar su cédula, los jurados de votación le aseguraron que “ya había votado”, según informa el diario El Universal, de Cartagena.

“Esta mañana me dirigí a ejercer mi derecho al voto. Llegué el colegio Felipe Santiago Escobar y cuando me dirigí a la mesa y entregué mi cédula, me dijeron que ya había votado”, contó Cabarcas al diario local.



Cabarcas intentó solucionar la situación irregular y luego de una verificación, con un representante de la Registraduría Nacional, se dio cuenta de que su cédula aparecía asignada a otro nombre en la lista.

“Me dijeron que, efectivamente, era mi cédula, pero aparecía el nombre de otra persona. Hicieron un acta y me permitieron votar, pero creo que este tipo de situaciones se presta para todo tipo de fraudes”, dijo Cabarcas a El Universal.

Le puede interesar: [Fotos] Candidatos ya depositaron su voto en estas elecciones

Las denuncias sobre desórdenes e irregularidades en Cartagena, durante la jornada de hoy, han sido constantes. Varios votantes han advertido sobre la falta de organización en diferentes puestos de votación, como la ausencia de sistemas biométricos e información sobre mesas, motivando a que algunos ciudadanos improvisaran las listas de cédulas y mesas en cartulinas.

Asimismo, se ha denunciado la contratación de taxis para transportar y buses votantes por parte de iglesias cristianas La Unción y Ríos de Vida, respectivamente. según informa W Radio. Esta última es la iglesia del controvertido pastor Miguel Arrázola, quien, en la pasada campaña por el plebiscito, fue uno de los promotores del No en la Heroica.

Según la emisora, las personas que son transportadas en taxis pagados por la iglesia La Unción es organizada a través de planillas donde se registran los vehículos y los viajes que van haciendo. “Van sacando a la gente por grupos de los sectores donde les toca votar y ya viene planillados y con las indicaciones para votar por Duque”, le contó una fuente a W Radio.

Biometría en Bolívar

En el departamento de Bolívar, para estas elecciones presidenciales solamente el municipio de Magangué cuenta con puesto de biometría, para las 261 mesas de votación que serán instaladas.

“En algunas ocasiones la biometría se coloca en ciertos lugares, como recomendación especial de los organismos observadores del proceso, donde, por alguna razón, se requiera de un mayor grado de seguridad en materia de identificación del ciudadano”, le dijo Heriberto Pérez, delegado departamental de la Registraduría Nacional en Bolívar.

En Bolívar pueden votar 1’550.664 ciudadanos, en los 46 municipios, distribuidos en 128 cabeceras municipales, 7 puestos de censo, 391 áreas rurales y 3 cárceles, para un total de 4.224 mesas.