CNE define hoy el futuro de la curul de Antanas Mockus

-Redacción Política

La sala plena del Consejo Nacional Electoral estudia desde ayer la ponencia del magistrado Bernardo Franco, del partido de la U la cual, según conoció El Espectador, concluye con la abstención del tribunal electoral de declarar al exalcalde Antanas Mockus como ganador de la curul del Senado por la Alianza Verde. Lo anterior, debido a una presunta inhabilidad fundada en que Mockus habría tenido participación en la gestión de un convenio entre la Corporación Visionarios —de la que hasta el pasado marzo fue presidente— y una entidad estatal durante el tiempo inhabilitante.

(Lea: Esta es la ponencia que dejaría a Antanas Mockus sin curul en el Senado)

Fuentes del organismo consultadas por este diario afirman que habría mayorías para dejar sin curul a Mockus (para este caso se necesita el voto a favor de la ponencia de 6 de los 9 magistrados). Sin embargo, la discusión en el CNE gira sobre si debería ser el Consejo de Estado, y no esta corporación, la que tome la decisión. Para las 4:00 de la tarde de hoy está citada la audiencia en la que dicha corporación deberá definir si avala o no la elección del exalcalde como senador de la República.

La solicitud de que se declare nula la elección de Mockus al Senado se suscribe a un proceso promovido por los ciudadanos Víctor Velásquez Reyes y Eduardo Carmelo Padilla, quienes señalan que el convenio firmado entre la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto y Corpovisionarios se dio bajo la presidencia del exalcalde en dicha organización, pese a que fue firmado por Henrry Murraín Knudson, como su director ejecutivo.

(Lea: “Antanas Mockus no gestionó nada”: Angélica Lozano sobre presunta inhabilidad del exalcalde)

Al respecto, lo que ha explicado Mockus ante el propio CNE es que desde finales de 2006 él no detenta la representación legal de Corpovisionarios. “Este es el motivo por el cual no he firmado uno solo de los contratos y convenios que la Corporación (Corpovisionarios) ha celebrado a lo largo de estos 12 años”. No obstante, el magistrado Franco tendrá en cuenta otros argumentos para proponer que se declare nula su elección al Senado por, según se lee en el documento, estar incurso en una inhabilidad por haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección.

A raíz de este episodio, en las redes sociales se ha despertado un movimiento de solidaridad con Mockus a quien le reconocen su paso por la academia y su lucha desde la Alcaldía de Bogotá para promover la cultura ciudadana, la paz y la educación. “Antanas no gestionó nada. No tuvo una sola acción en la búsqueda del convenio por el que pretenden inhabilitarlo. Ni siquiera conoce a la contraparte que suscribe el convenio”, dijo Lozano en un comunicado”, señaló en las últimas horas la actual representante y senadora electa de la Alianza Verde, Angélica Lozano.