Conservadores se mueven hacia Iván Duque en Santander

-Redacción Política

Los directorios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Socorro señalaron en una carta estar dispuesto a apoyar al candidato del uribismo. La dirección de la colectividad aún no toma una decisión frente a las presidenciales.

Aunque los conservadores aún no definen de manera oficial su apoyo para la Presidencia de la República, los directorios azules de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Socorro, en Santander, señalaron a través de una carta que están dispuestos a irse con Iván Duque, del Centro Democrático.

“Después del indiscutible apoyo al No en el plebiscito del pasado 2 de octubre de 2016 y en la consulta interpartidista, en la que participaron los doctores Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez Maldonado (…) manifestamos como directorios municipales la voluntad de apoyar a Iván Duque Márquez como candidato a la presidencia de Colombia”, dice la carta, dada a conocer por el equipo de Duque.

Además de reconocer en el exprocurador Ordóñez una representación de sus intereses como partido, las toldas azules en Santander también hicieron un llamado a la dirigencia nacional para que apoyen “decididamente” la campaña presidencial del candidato del uribismo.

Lo cierto es que hasta el momento los conservadores no han tomado una decisión al respecto y se podrían ir tanto con Duque como con Germán Vargas Lleras. De hecho, este último ha hecho acercamiento a los azules a través de los senadores Hernán Andrade y Efraín Cepeda, actual presidente de esa corporación, y se espera que en la próxima semana haya un movimiento más contundente hacia una u otra campaña.

No obstante, se podría decir que los conservadores tiene un pie en la campaña de Vargas Lleras si se tiene en cuenta que antes de que se definieran las candidaturas presidenciales buscaron a Juan Carlos Pinzón, en ese momento aspirante por firmas, para que disputara en la carrera por la Casa de Nariño con el aval de estos. Hoy, Pinzón en la fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras.

Pero por el otro lado no se puede desconocer que la campaña de Iván Duque cuenta con Alejandro Ordóñez, uno de los representantes más fuerte de la derecha conservadora más radical en el país, y con Marta Lucía Ramírez como fórmula vicepresidencial.

En entrevista con El Espectador, Ramírez, quien ha criticado duramente el partido al cual perteneció, advirtió a los senadores conservadores que tenían dos opciones en este momento: el continuismo o la oportunidad de ayudar a grandes reformas para el país. “¿Que me cobren las críticas que he hecho? No creo que vaya a haber en este momento esa gran equivocación, porque desde las bases del partido hay un mensaje clarísimo, y es que quieren estar con nosotros”, dijo Ramírez.