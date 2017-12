Consultas interpartidistas en marzo: avanzan las coaliciones para las elecciones presidenciales

Justo un día antes de que venza el plazo para que los partidos interesados en realizar consultas internas o interpartidistas el mismo día de las elecciones legislativas de 2018, varias de las colectividades que aún mantienen conversaciones para lograr una gran coalición anunciaron dicha intención ante la autoridad electoral. Este jueves, el Consejo Nacional Electoral recibió un total de 8 cartas que formalizan la mencionada intención para no quedarse por fuera de las consultas del año entrante.

El primero en hacerlo fue el Centro Democrático que, aunque ya tiene candidato presidencial único (el senador Iván Duque), se apresta a consolidar la denominada alianza de centro-derecha. Y es que si bien aún ese no es el mecanismo elegido por los compromisarios que avanzan en los diálogos para lograr esa unión, sí es una de las opciones contempladas por los expresidente Álvaro Uribe y Andrés Pastrana para sacar al candidato único de la coalición que quieren conformar.

De hecho, las más reciente decisión adoptada por ambos exmandatarios tiene que ver con la fecha establecida para elegir ese mecanismo, estimada para el próximo 20 de enero. Una vez se escoja, el candidato del uribismo, Iván Duque, la exministra Marta Lucía Ramírez –cuya candidatura fue inscrita por firmas-, y el exprocurador Alejandro Ordóñez –también por firmas- se disputarán la nominación única de cara a las elecciones presidenciales de mayo del próximo año.

Sin embargo, la consulta interpartidista como mecanismo de escogencia del candidato de coalición de centro derecha no ha sido bien recibida en los sectores de Ramírez, dado que no cuenta con el apoyo de una bancada partidista, como sí lo tiene el senador Duque, con los congresistas del Centro Democrático. Ordóñez, por su parte, se ha mostrado más laxo en ese sentido, pero no reconoce el liderazgo de sus ideales en cabeza del expresidente Andrés Pastrana. Asunto que, en su momento, le generó un malentendido con el exmandatario conservador.

En la otra orilla, los sectores de izquierda, en donde confluyen varios movimientos y partidos políticos, también suscribieron dicha intención. Así, la exministra Clara López, y los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Caicedo; y de Bogotá, Gustavo Petro, podrán someterse el 11 de marzo a las urnas para definir candidato único. Por ello, y mientras avanzan esas conversaciones de una coalición más amplia, también envió la carta sobre las consultas el Partido Liberal. ¿La razón? Al candidato de la colectividad roja, Humberto de la Calle, le siguen haciendo coqueteos para que se sume a esa alianza y se mida en las urnas en los comicios legislativos.

En términos partidistas, las siguientes fueron las colectividades que suscribieron la carta para, eventualmente, convocar a consultas internas o interpartidistas, en 2018: Centro Democrático, Fuerza Ciudadana, Alianza Social Independiente (ASI), Mais, Somos, Unión Patriótica, Colombia Humana y La Patria de Pie.