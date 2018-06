De la Calle agradece a Petro la invitación, pero no se suma a la campaña

* Redacción Política

“Como dije el 27 de mayo, después de mi estruendosa derrota, parecería un acto de vanidad, o de estupidez, o ambas, dar concejos electorales. Si no pude convencer de votar por mí, suena extraño que logre persuadirá a los ciudadanos de votar por otro”. Con estas palabras el exnegociador de paz contestó a la invitación de Gustavo Petro de sumarse a su campaña Presidencial.

El exalcalde de Bogotá le envió una misiva a De la Calle el pasado domingo en la que sostenía que si llega a la Casa de Nariño continuará defendiendo el Acuerdo de Paz. “Lo invito a luchar juntos por las mayorías nacionales para evitar que el país se devuelva a la trampa de la guerra y la violencia”, escribió Petro al excandidato del liberalismo.

Y aunque muchos especularon que De la Calle replantearía su decisión de votar en blanco el próximo domingo, para acompañar la candidatura de Petro, su respuesta deja claro que no se sumará a la Colombia Humana. “Para usar el oportuno símil futbolístico, yo pasé a la banca por decisión popular. Eso no significa que me haya desentendido de la competición, cuyo resultado es crucial para Colombia. Pienso continuar en la defensa de la paz desde un papel ciudadano. No me desentiendo ni me desentenderé jamás del destino del país”, escribió De la Calle.

También señaló que desde el inicio de la campaña expresó sus discrepancias con las candidaturas de sus adversarios, incluyendo “la de la Colombia Humana” pero agregó De la Calle: “Siempre agradecí su indeclinable apoyo a la paz desde el comienzo del diálogo. Así como también, respecto de su plataforma social, es verdad que coincidimos en algunos aspectos”.

De igual manera, el excandidato Presidencial, que consiguió poco menos de 400.000 votos en la primera vuelta, enfiló baterías contra la campaña del candidato Iván Duque: “La postura de del doctor Duque frente al Acuerdo de fin del conflicto, genera enormes riesgos para el país, es un error acabarlo o desfigurarlo. He escuchado y recibido mensajes que confirman mi afirmación, en especial de los jóvenes y las víctimas. Incumplir el Acuerdo deshonra la palabra empeñada”.

Finalmente, De la Calle manifestó su coincidencia con Petro, respecto a la necesidad de construir, retomando palabras del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, un acuerdo sobre lo fundamental. “Ojalá, transcurrido el debate electoral, podamos construir un país donde quepamos todos”, concluyó De la Calle.

