Debate en solitario: Sergio Fajardo fue el único que asistió a la cita de W Radio

-Redacción Política

La molestia de la periodista Vicky Dávila fue evidente. Al debate organizado por W Radio para este viernes, llamado “El debate definitivo”, solo asistió un candidato: Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia. Iván Duque, Gustavo Petro, Humberto de la Calle y Germán Vargas Lleras brillaron, pero por su ausencia.

Según Dávila, hasta ayer todos los candidatos estaban confirmados. “Hoy supimos que desde la campaña de Duque se gestó un complot contra este debate. Sólo Fajardo honró su palabra y se lo agradezco”, señaló la periodista.

Ahí mismo le preguntó a Fajardo por qué no habría hecho parte del supuesto pacto para no asistir. “Entre nosotros hemos tenido un buen ambiente, siempre respetuosos. Una relación amable. Sin duda, estamos cansados, agotados. Ha sido una cantidad infinita de debates y es agotador estar expuestos cada minuto a que nos estén mirando y evaluando. La persona que ha conducido todas las conversaciones ha sido Johanna Peters y no había ningún tipo de acuerdo para no venir acá”, dijo el candidato de la Coalición Colombia.

“Yo entiendo que hay cansancio, y esta noche tenemos otro debate. Pero yo he salido en videos diciendo que vengan al debate porque yo iba a estar aquí”, agregó Fajardo. Seguidamente, Dávila complementó su respuesta: “Estoy convencida de que la gente está cansada de que le mientan, de los mismos de siempre, de la falta de palabra”.

“Todos fueron al espacio de Vicky Dávila en W Radio. Hoy, de repente, les pareció que no era tan chévere”, concluyó la periodista para dar paso a lo que se convirtió en una entrevista.

Esta noche, los candidatos presidenciales está invitados a un debate en Caracol Televisión. Ayer, los cinco mencionados estuvieron en el debate presidencial organizado por el diario El Tiempo.