Día decisivo para sellar alianza entre la U y Vargas Lleras

-Redacción Política

El director de la U dio un día de plazo para que la bancada decida si adhiere o no a la campaña de Germán Vargas Lleras.

Aún falta la decisión más importante en el Partido de la U para que se termine de sellar la alianza entre esa colectividad y el candidato Germán Vargas Lleras: la postura de la bancada. Hasta ayer, el documento programático del que ha venido hablando el director de la colectividad, Aurelio Iragorri, con el candidato presidencial quedó listo. El siguiente paso fue el de ponerlo a consideración de los senadores y representantes quienes, al final, tendrán la última palabra frente a la adhesión o no del partido del presidente Santos a la campaña de Vargas Lleras.

Tenían un día para decidirlo y ese día llegó. Hasta hoy hay plazo para que los congresistas decidan y le anuncien a Iragorri si tienen o no objeciones al documento que se construyó el pasado fin de semana. De no hacer llegar los comentarios vía correo electrónico a la dirección de la U, tal y como lo confirmó el también exministro, “se entenderá que están de acuerdo con el documento”, dijo Iragorri. Y uno de los apuros tiene que ver con asuntos técnicos pues de tomar una decisión tardía, el logo de la U no aparecería en el tarjetón al lado del candidato que decida apoyar.

Pero más allá de este tejemaneje técnico, lo fundamental es que la adhesión de la U a Vargas Lleras significaría para el candidato presidencial no menos de 2 millones de votos. Los mismos que obtuvo la bancada en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo. El lío, no obstante, seguirá siendo el de mantener al partido unido pues, aunque de dientes para afuera se anuncie un apoyo alrededor de la candidatura de Vargas, lo cierto es que hay varios miembros de la colectividad que aún sienten su corazón uribista.

Entre congresistas actuales y electos, de hecho, han advertido al partido “debajo de cuerda” que harán campaña pública alrededor del exvicepresidente pero, eso sí, pedirán a su caudal electoral en las regiones que le den la mano al candidato del Centro Democrático, Iván Duque. “Es que este partido es naturalmente uribista”, dijo hace algunos días un importante integrante de la bancada de la U.

Entre los apoyos con los que contaría Duque, a pesar de que hoy se haga un anuncio formal para acompañar a Vagras, estarían Eduardo Pulgar, Miguel Amín, José David Name, Sandra Villadiego, John Moisés Besaile, Berner Zambrano y Maritza Martínez. Todos dirigentes regionales con la suficiente fuerza política para hacerle contrapeso a quienes quieren acompañar a Vargas.

Lo cierto es que dentro del acuerdo programático, la U ha querido dejar puntos claros que comprometan a Vargas Lleras si gana las elecciones del 27 de mayo, entre ellos, la posibilidad de actuar y votar en bancada en el próximo periodo legislativo, entre esa colectividad y Cambio Radical, tal y como lo indicó el director Aurelio Iragorri. No obstante, asuntos relacionados con el Acuerdo de Paz con las Farc y el futuro de los diálogos con el Eln son eje central en este documento que sería ratificado por senadores y representantes de la U en las próximas horas.