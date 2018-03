Aspirantes al Senado por la Alianza Verde y el MIRA proponen

Dos voces por el Chocó: debate de candidatos al Congreso

-Redacción Política

En un mano a mano entre Raquel Sofía Amaya y Luis Abel Pino, candidatos al Senado por la Alianza Verde y el MIRA respectivamente, terminó convertido el debate “Las regiones preguntan”, realizado ayer en Quibdó por El Espectador, Fescol y CUSO International-Gobierno de Canadá. Nilton Córdoba (Partido Liberal) y Don Popo Ayara (Cambio Radical) no asistieron al evento, a pesar de haber confirmado. Un balance muy diciente de cómo la clase política mira al Chocó: se rasga las vestiduras a la hora de las tragedias o ante una oportunidad de figurar, pero lo ignora cuando se necesita que se le preste atención.

El conversatorio entre Amaya y Pino giró principalmente en torno a la grave situación de empleo, las oportunidades laborales y la generación de ingresos que sufren los habitantes del Andén Pacífico, principalmente del Chocó. También se habló de seguridad en una región que tiene encendidas la alertas por la fuerte disputa territorial entre los diversos grupos al margen de la ley. Y se discutió sobre el futuro inmediato del Acuerdo de Paz, los riesgos ambientales que enfrenta el departamento por cuenta de la minería y asuntos sensibles como la educación y la salud.

Lea: Cultivos ilícitos y marginalidad, retos del Pacífico

“El Acuerdo de Paz debe entenderse más allá de la firma. La paz no se firma, se construye. Paz no significa que no haya enfrentamientos ni diferencias, sino que haya pan en mi mesa todas las mañanas, que nuestros niños puedan ir al colegio, a la universidad”, dijo la candidata de la Alianza Verde. Una premisa con la que estuvo relativamente de acuerdo el aspirante del MIRA, quien señaló: “La paz empieza desde la familia, aplicando los valores, que se han perdido. Nosotros apoyamos todo lo que sea en beneficio de Colombia”.

Al ser indagado sobre cómo recuperar los valores y enfrentar la delincuencia juvenil, Pino expresó que en Quibdó hay más de 90 bandas reconocidas, que son integradas por menores de edad. “Este tema de la delincuencia juvenil se puede solucionar por medio de programas para erradicar la pobreza, la drogadicción, el hambre. Desde el Congreso vamos a gestionar proyectos de ley para dar mayores recursos al Chocó. Se le puede pedir al Gobierno que aumente el pie de fuerza”, explicó. Y lanzó una polémica propuesta de recuperación de valores: “Que el Gobierno pague un incentivo a las amas de casa para que no salgan a trabajar y se dediquen a criar a los niños”.

Lea también: Ideas para un Congreso confiable ante la crisis de credibilidad

El planteamiento causó el inmediato rechazo de la candidata de la Alianza Verde, quien replicó que resulta contradictorio aquello de recuperar “valores” sociales partiendo de premisas de exclusión. “El tema de la violencia lo ubico más en las relaciones de poder desiguales en la familia y por propuestas como la presentada por el candidato Pino. Las mujeres no queremos un subsidio, ni que nos devuelvan a la casa. Las mujeres queremos trabajar y hacerlo en equidad, porque la maternidad no es nuestro único objetivo. Además, señor Pino, le recuerdo que los hijos deben estar al cuidado del padre y la madre, de ambos”, le reprochó Amaya.

Respecto al problema del desempleo, que en el Chocó ronda el 15 %, Pino anotó que los jóvenes no tienen oportunidades laborales y sí enormes dificultades de educación que los hacen poco competitivos. “En el Chocó, la única economía es la minera y el rebusque. La gente se lanza a las calles, al empleo informal”, enfatizó el candidato del MIRA, quien a la vez propone que los colegios incluyan un ciclo de educación tecnológica. También dijo que, de llegar al Congreso, impulsará un programa de retorno para que las personas que por falta de oportunidades o la violencia migraron a las ciudades retornen al área rural, y así retomen actividades productivas, como la minería, la pesca o la agricultura. Por su parte, Amaya sostuvo que se necesita crear empresa, de los chocoanos y para los chocoanos, y que el camino es “fortalecer el capital humano, incentivando la capacitación de los jóvenes”.

Uno de los temas obligados del debate fue la corrupción, que además de haber hecho metástasis en regiones como la Caribe, ha sido la eterna excusa para explicar la falta de progreso y el abandono chocoano. Para la aspirante de la Alianza Verde, se requiere hacer transformaciones culturales. “Hay una práctica cultural para legitimar hechos corruptos, como la violencia contra las mujeres. Hay que cambiar el chip de los funcionarios en general. El menú no puede incluir mermelada. Eso tiene que ver con los valores. Si usted roba al Estado, esto se refleja en un niño que muere en un hospital por falta de implementos”, señaló Amaya.

Para Pino, esto tiene que ver con ausencia de liderazgo político, pues hace falta que se haga el debido control a la utilización de los recursos públicos. “Control político para que los dineros no se pierdan. Aquí en el Chocó ha faltado liderazgo, porque los recursos que el Gobierno gira para las obras no llegan, se convierten en mermelada. La gente no sabe de los programas, ni de las ayudas que ofrece el Ejecutivo. Por eso vamos a hacer control político. Lo otro es que el poder ha estado en manos de las mismas familias por años. Son los mismos con las mismas, por eso le estamos pidiendo a la gente de a pie que vote a conciencia”, concluyó.