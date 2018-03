A quemarropa

El modelo de frentes de seguridad ciudadana funciona: Oswaldo Parada

-Redacción Política

¿Quién es Oswaldo Parada?

Abogado de 49 años, empresario de la seguridad privada y dirigente gremial. Actualmente preside la Asociación Nacional de entidades de seguridad privada, Andevip, gremio a nivel nacional y también preside la Federación Panamericana de Seguridad Privada (Fepasep) que aglutina 19 países haciendo gestión de seguridad privada para América Latina.

¿A qué temas pretende apostarle desde el Senado?

Pretende apostarle, primero que todo, a sacar el sector de la seguridad privada de los acuerdos de la Habana. Este sector es el único que tiene numeral propio dentro de los acuerdos de la Habana con el numeral 3.4.10.

También pretende darle la relevancia al sector de la seguridad privada como uno de los que más dinamiza la economía nacional, aporta enormes recursos al erario público y adicionalmente es uno de los que más empleo genera a todos los colombianos.

También pretende apostarle a crear estatutos de seguridad públicos y ciudadanos para todos los colombianos, para que todos nos sintamos más seguros en nuestros campos, en nuestras ciudades y en los diferentes municipios y provincias de Colombia. Es necesario integrar todos los organismos de seguridad del Estado para que los colombianos podemos vivir tranquilos.

Como conocedor del tema de la seguridad privada, ¿apoya la conformación de frente de seguridad ciudadana utilizando a vigilantes privados?

Sí lo apoyo, porque el modelo ya funciona hoy en día. La vigilancia privada, conformada por más de 285 mil hombres y mujeres a nivel nacional participa en los planes nacionales de vigilancia por cuadrante, en las redes de apoyo de la Policía Nacional y en los frentes de seguridad empresarial.

¿Cuál es su posición sobre el aborto?

El aborto sólo debe ser permitido en los casos estipulados en la ley y en las sentencias de la Corte Constitucional.

¿Qué opina sobre la eutanasia?

Sobre la eutanasia opino que el paciente tiene el derecho a morir dignamente, cuando este paciente está en estado terminal y no puede tomar la decisión por enfermedad grave o estados de coma, la familia tiene el derecho de decidir por ese paciente. Siempre debe primar la voluntad del paciente, de aquella persona que sufre y de su familia.

¿Cuál es su posición frente a los actuales acuerdos de paz?

El acuerdo de paz debe ser modificado. Para el Centro Democrático, para todos los candidatos, para su bancada, para nuestro candidato presidencial, Iván Duque Márquez, es esencial que ni los acuerdos se hagan trisas, pero que tampoco sean risas para los colombianos.

¿Qué opina sobre el proceso de paz con el ELN?

El proceso con el ELN debe ser, en este momento detenido, no debe haber mesa de conversación, ni de negociación hasta que el ELN no demuestre una verdadera voluntad de paz.

¿Aumentaría la edad de pensión?

No, la edad de pensión no debe ser aumentada. Ya la expectativa de vida en Colombia es bastante limitada, tanto para hombres como para mujeres. No propongo aumentar la edad de pensión sólo para cubrir el hueco fiscal que tiene hoy en día el sistema pensional. El sistema pensional en Colombia, sin duda alguna debe ser reformado, aumentando la base de los que hoy en día, de los colombianos que hoy en día cotizan.

¿Impuestos a las iglesias?

Impuestos para las iglesias no. Colombia debe permitir la libertad de cultos, promoverla. Sin duda alguna es un principio legal y constitucional. Se debe sí reglamentar la proliferación de iglesias, para que no se nos conviertan en evasiones de impuestos, para que no se nos conviertan en multiplicidad de iglesias que solamente pretenden beneficiar intereses particulares y no generales.

¿Cárcel para menores infractores?

Sí, estoy de acuerdo con la cárcel para menores, ya que deben ser realmente judicializados y encarcelados por la multiplicidad de delitos que ellos cometen, pero adicionalmente con programas de política criminal que realmente resocialicen a este menor infractor.

¿Legalización de drogas?

No estoy de acuerdo con la legalización de la droga, por el contrario, se debe acabar con la dosis mínima en Colombia. La dosis mínima en Colombia está acabando con nuestra juventud, con nuestra niñez, con nuestra sociedad. Detrás de una dosis mínima hay un gran narcotraficante, la droga debe ser combatida con todo el poder del estado, se deben judicializar y criminalizar estas bandas judiciales y estos grandes carteles del narcotráfico.

¿Matrimonio igualitario?

Matrimonio igualitario sí, con igualdad de derechos civiles, pero, sin derecho a la adopción.

¿Apoyaría un proyecto para reducir el sueldo de los congresistas? ¿Por qué?

No, no lo apoyaría porque considero que el sueldo de los congresistas debe ser adecuado al grado de responsabilidad que se ejerce frente a la estructura del estado. El congresista no es solamente el responsable de hacer la ley para todos los colombianos, sino también de ejercer todo el control político sobre la administración, sobre el ejecutivo. El congresista debe ejercer una de las más importantes funciones en la democracia participativa.

¿Apoyaría un proyecto para limitar el tiempo de permanencia de congresistas en el Congreso para evitar congresistas "vitalicios"?

Sí, lo apoyaría. Considero que el periodo de los congresistas no puede ser de más de tres (3) periodos.

Un libro

El profeta, de Khalil Gibran, es un libro para todos los momentos de la vida, es un libro que realmente inspira y describe al ser humano en todas las etapas de la vida.

Una canción

Amigo, de Roberto Carlos, porque es la canción que siempre le cantaba a mi padre.