El próximo domingo no hay consulta anticorrupción

-Redacción Política

Téngalo claro. El próximo domingo, cuando se surtirán las elecciones a Congreso, no se realizará la consulta anticorrupción. Contario a lo que se ha difundido por medios sociales, en las mesas no habrá un tarjetón para votar esta iniciativa porque, básicamente, aún no ha concluido todo su trámite por el Congreso de la República y falta que el Senado, en plenaria, vote la conveniencia de la propuesta para que el presidente pueda convocar a las urnas para que los ciudadanos votes Sí o No por los siete mandatos que esta contempla.

El pasado fin de semana, los promotores de la iniciativa insistieron en este asunto e invitaron a los ciudadanos a que, a través de la página web www.vencealcorrupto.com, envíen cartas a los senadores para que voten favorablemente la conveniencia de la iniciativa cuando se retomen las actividades legislativas. El objetivo, eso sí, es que se puedan votar el sábado antes de las elecciones a la Presidencia.

“La consulta anticorrupción se debe votar en las presidenciales. Para eso es vital mandarles cartas a los senadores y exigirles que dejen que los colombianos decidamos en las urnas lo que el Congreso negó. El falso: no hay consulta anticorrupción en marzo. No les crean a las noticias que ruedan”, dijo Angélica Lozano, representante a la Cámara y hoy candidata al Senado por la Alianza Verde.

“Presentamos 7 veces proyectos de ley para acabar las malas prácticas en el Congreso y los hundieron. Como no funcionó el plan A, nuestro plan B es la Consulta Anticorrupción. Hoy estamos en Bogotá y 20 ciudades más, reuniendo cartas de los ciudadanos para que el Senado le dé el aval a esta Consulta, y podamos votarla en las urnas en mayo”, dijo por su parte, Claudia López, una de las promotoras de la iniciativa.

La idea es radicar la proposición ante el Senado una vez se retomen las sesiones, el próximo 20 de marzo. Las apuestas de las congresistas de la Alianza Verde es que la plenaria del Senado votará favorablemente porque la iniciativa es apoyada por otros senadores de varios partidos políticos, como Juan Manuel Galán, Juan Fernando Velasco, Armando Benedetti o Maritza Martínez.

En caso de que el Senado la apruebe, el presidente deberá convocar a la consulta y la Registraduría hacer lo propio para que esta se pueda llevar a cabo el sábado antes de las elecciones presidenciales del 27 de mayo. En la consulta se necesitaría la participación de, al menos, el 33 % del censo electoral, es decir, 11 millones de colombianos.

“Nosotros escogimos la consulta porque es el único mecanismo de participación ciudadana que tiene un seguro para ser obligatorio. Necesitamos que los ciudadanos pasen de la quejadera a la votadera”, le dijo a El Espectador la senadora Claudia López.