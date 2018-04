Fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo

“El que está volviendo trizas la paz es el gobierno de Santos”: Claudia López

¿Les preocupan las encuestas? Porque no los favorecen...

No nos preocupan. Lo que va muy bien es la calle, en donde vamos creciendo. Y seguimos de terceros, a pesar de que el establecimiento mediático y político nos quiere meter a Germán Vargas y toda su maquinaria. Pero cuanto más lo traten de meter, más va a perder, porque de eso es lo que están hastiados los colombianos, que buscan una opción que sepa gobernar con transparencia, ganar elecciones sin corrupción, que pueda unir y poner a la educación como eje de la transformación de Colombia. El único que reúne esas condiciones es Sergio Fajardo.

¿No les cree entonces a los modelos de pronóstico que ponen a Vargas Lleras en segunda vuelta?

En todas las encuestas, Vargas está con el 7 %, de cuarto. Y tiene una imagen negativa del 60 %. Es absolutamente imposible que alguien así de detestado tenga el menor chance de pasar a segunda vuelta. Y si quienes lo promueven dicen que es por maquinaria, deberían tener la mínima honestidad intelectual de saber que cada vez que mencionan la palabra maquinaria significa políticos que roban a familias para ganar elecciones a sus costillas. La gente está asqueada de lo que representa Germán Vargas.

Fajardo hoy ataca más a los demás candidatos. ¿Es un cambio de estrategia para la recta final?

La campaña consiste en diferenciarse y eso no es atacar, es mostrar lo que lo caracteriza a uno. Fajardo no ataca a nadie, nunca, pero sí marca sus diferencias, y cuando lo atacan, responde, porque usualmente lo atacan con mentiras, como que quebró a la Gobernación de Antioquia, que es falso. Fajardo es el único candidato en contienda que ha demostrado a lo largo de sus 18 años de vida pública que es capaz de ganar elecciones sin comprar votos y de gobernar sin comprar políticos. Por eso ha mejorado la calidad de vida de la gente, de los jóvenes y las mujeres, a través de la educación y el empleo. Los demás no tienen experiencia en gobernar, o gobernaron y fueron un desastre, o son unos politiqueros montados sobre los hombros de la maquinaria y la corrupción.

¿Cuál es esa diferencia?

Su experiencia, su carácter, su talante, su transparencia, su capacidad de producir resultados, es lo que está mostrando en esta etapa de la campaña. Hay expertos que han evaluado su programa. El Espectador concluyó que tiene el mejor programa económico, el más responsable, que es sostenible fiscal y ambientalmente. No sólo propone, sino que sabe cómo va a poner a crecer al país, cómo lo va a financiar y cómo lo va a cumplir.

¿Cómo cohesionar las bases del Polo Democrático y de aquellos miembros que pidieron libertad para irse con otros candidatos?

A diferencia de otros, nuestra campaña no depende de reclutar políticos y reclutar congresistas. Como lo ha dicho Sergio, en esta campaña todos son bienvenidos a estar y nadie está obligado a estar. La campaña es en las calles, convenciendo ciudadano por ciudadano. Así la vamos a seguir haciendo.

¿Cómo se preparan desde un eventual gobierno para la crisis del proceso de paz con las Farc?

Lo que pasa es que aquí el Gobierno se la pasa diciendo que hay que cuidar la paz de los que la quieren volver trizas, y el que la está volviendo trizas es el gobierno de Santos, con su incompetencia, con su incapacidad de cumplirles a las regiones, a los campesinos con la sustitución de cultivos ilícitos, con un empleo digno. La incapacidad de cumplirles a los exguerrilleros con la infraestructura, la seguridad y la justicia. Y la incapacidad de proteger la vida y honra de los colombianos. Aquí los ilegales siguen a sus anchas. Las Farc le entregaron al Gobierno un tercio del territorio de Colombia inventariado, y el Estado no fue capaz de tomar control ni en Nariño, ni en Cauca, ni en Chocó, ni en Arauca, ni en el Catatumbo. Lo que hace trizas la paz es la incapacidad y la incompetencia de este gobierno.

¿Quedó contenta con lo sucedido en la plenaria del Senado con la consulta anticorrupción?

Creo que se llegó a un acuerdo sensato. Lo que tiene que dar el Senado es un aval de conveniencia: si es conveniente que vayamos a las urnas a votar los siete mandatos anticorrupción. La conclusión fue decir que sí es conveniente, pero no que se haga durante la campaña presidencial. Vamos a votar ese aval de conveniencia el 5 de junio. Diez partidos y casi 70 senadores se comprometieron a darle el sí a ese aval. Esto va a salir adelante gracias a la enorme presión de la ciudadanía. La gente cree que el Senado va a votar esto porque le gusta. No, buena parte va a votar porque le toca, porque no es capaz de desafiar la voluntad de millones de colombianos de muchos partidos e independientes que quieren ir a votar estas normas que son para domesticar al Congreso y a la clase política tradicional que se ha negado a autorreformarse.

¿Cuáles son las mentiras que hay alrededor de la consulta anticorrupción?

La primera es que no se puede bajar por consulta el salario de los congresistas y limitar los períodos, porque es un tema constitucional. Eso es falso. Ningún artículo de la Constitución fija el salario de los congresistas ni el límite de períodos en las corporaciones públicas. Eso es de rango legal y se puede tramitar por consulta. Lo que se demuestra es que no quieren desatornillarse del poder ni bajarse la mitad del sueldo.

¿Y los que dicen que los otros puntos de la consulta ya existen?

Eso también es falso. ¿Ha visto que se convoque a una audiencia pública para asignar el Presupuesto General de la Nación? Nunca, ni en gobernaciones ni en alcaldías, porque esa norma no existe. Los que lo han hecho, como Antonio Navarro, que hacía cabildos populares en Nariño para el presupuesto participativo, lo hacen por su voluntad. Pero la regla general es la negociadera entre políticos de las corporaciones públicas y el Ejecutivo, por debajo de la mesa, con coimas y sobornos, de cómo se distribuye el presupuesto. Con la consulta se va a obligar a alcaldías, gobernaciones y el Gobierno Nacional a que el presupuesto de inversión se tenga que desglosar y priorizar en audiencias públicas en las que participen los ciudadanos.

También se propone lo de los pliegos tipo...

Es falso. Lo que dice la Contraloría es que el 70 % de la contratación actual en todo el país es a dedo y con un solo proponente. La consulta propone que toda contratación pública se debe hacer con el Secop, en línea, con más de tres proponentes y con pliegos tipo. Otra mentira es decir que los congresistas están obligados a rendir cuentas. En la Ley de Participación Ciudadana, los congresistas se borraron de esta en el último debate, de manera que son los únicos servidores públicos que no tienen obligación de rendir cuentas. Es importante porque tendrían que hacerlo sobre qué proponen, qué votan, la asistencia, los conflictos de interés, y eso tendría rango de causal de pérdida de investidura, así que no sería un saludo a la bandera.

¿Eso va relacionado con la declaración pública de patrimonio?

Ese es otro punto que no existe hoy. Hay una norma desde el Estatuto Anticorrupción del 95 que dice que los servidores públicos deben hacer ese registro, pero nadie los conoce. Traten de conocer la declaración de bienes y rentas de Roy Barreras; no existe. Ni en Google ni en ningún sistema de la Secretaría del Senado. Está en una caja en papel y no pasa nada si no la presenta. También vamos a eliminar la norma que da beneficios carcelarios a los condenados por corrupción, sean públicos o privados, de manera que la condena la tendrán que pagar en La Picota, no en la casa. Y vamos a poder cancelar de manera unilateral y sin indemnización los contratos que se ganen o ejecuten con corrupción.

¿Cómo es eso?

Un ejemplo reciente es Odebrecht. Se comprobó que dio sobornos para la Ruta del Sol, condenaron a los señores de Odebrecht y a los funcionarios de Uribe y Santos que recibieron esos sobornos, y tocó pedirle permiso a Odebrecht para que cediera el contrato y pagarle más de $400.000 millones. Eso es una vagabundería. No sólo roban para ganarse el contrato, sino que toca pagarles para que lo cedan. Con la consulta, esto se va a acabar.

En pocas palabras, ¿los argumentos de Roy Barreras en ese sentido no tienen asidero?

Totalmente. Pero además es un insulto: Roy Barreras dice que no hay mermelada, que la contratación se hace con pliegos tipo, que los corruptos no van a casa sino a la cárcel. Si cualquier ciudadano mira los medios todos los días, se da cuenta de que eso no pasa.

Barreras también dice que es un ejercicio muy costoso...

Sería francamente inaudito que en este país se puedan hacer las consultas de los políticos —de Petro, de Duque, de Humberto de la Calle—, pero no se puedan hacer las consultas que los ciudadanos respaldan con más de cuatro millones de firmas.

Y Roy Barreras antes apoyaba la consulta, luego no, y ahora parece que sí...

Eso es lo que pasa con Roy, ¿no? Que es un saltimbanqui lagarto. Pero él fue uno de los 20 senadores que firmaron la consulta y fue el único que se corrió. Los otros 19 anunciaron que la van a apoyar porque son personas serias. El tema de Roy es político. Es el jefe de debate de Germán Vargas, que es el único candidato presidencial que se opone porque tiene toda la maquinaria de su lado. Obviamente, la consulta les va a acabar la guachafita.

¿Cuándo se votaría la consulta?

El 5 de junio se da el aval. Según la ley, el presidente de la República tendrá a partir de esa fecha tres meses para convocarla. El Gobierno ya anunció que si se daba el aval, va a garantizar la realización. No hay que cantar victoria antes de tiempo, pero lo que hemos logrado es increíble. Es la primera vez en la historia de Colombia que se va a hacer una consulta popular a nivel nacional. El desafío es en las urnas, porque para ganar se necesita que por lo menos 12 millones de colombianos vayan a votar y que la mitad más uno vote que sí.