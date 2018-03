"En segunda vuelta no descartamos alianzas con absolutamente nadie": Mauricio Gómez Amín

¿Por qué quiere llegar al Senado?

Mi carrera la estoy haciendo paso a paso. Desde los 24 años he aspirado a cargos de elección popular: fui edil, dos veces concejaly luego renuncié año y medio después para lanzarme por primera vez al Congreso contra el oficialismo del partido que lo dirigía en ese momento Álvaro Ashton. Fue una apuesta muy dura porque era un muchacho de 31 años contra un cacique político de muchos años y dimos la pelea; y ganamos la credencial con 30.000 votos.

Llegamos al Congreso con una propuesta muy clara que era la pelea contra Electricaribe y logramos convencer al Gobierno de la necesidad de la intervención y liquidación de esta compañía que afectaba la vida de millones de costeños y me propongo ahora llegar al Senado. Es el último paso en mi carrera por el legislativo, porque pienso después de estos cuatro años, irme a estudiar, ganarme una beca y prepararme para cumplir mi sueño que es ser alcalde de Barranquilla. Sorprendido con el número 1. A mí también me cogió por sorpresa.

¿Por qué?

Porque uno espera que pongan a Serpa, a Galán, a Viviane… Yo no lo pedí. Yo me inscribí como cualquier candidato al Senado y el 10 de diciembre. a las 10 de la noche. me llamó el expresidente César Gaviria y me dijo: “Eres el uno, tienes una gran responsabilidad con el partido, con el país y mañana te espero en mi apartamento a las 7:00 a.m. para que conversemos sobre eso”.

Y luego de eso, fue evidente la molestia que provocó la decisión al senador Horacio Serpa y que, según dijo él mismo, generó que no volviera a aspirar al Senado… ¿qué pasó después?

Yo me levanté a las 6:00 a.m. y escuché una entrevista que le hicieron a Serpa. En esa entrevista no sonó molesto conmigo, habló bien de mí, pero dice que la forma como se eligió el uno no fue la correcta y la cogió contra Gaviria. Yo logro hablar con Serpa en algún momento para decirle que yo no tengo nada en contra de él, y él me dice que no tiene nada en mi contra.

Pero no solamente la molestia fue de Serpa sino de muchos. Los cambios generan molestias y yo creo que esta apuesta de Gaviria y este mensaje que Gaviria manda es muy fuerte, todos los políticos, todos los presidentes de todos los partidos hablan de los jóvenes, que la renovación es importante, pero el único que se atrevió a poner a un joven de 35 años como cabeza de lista por encima de todo, y pateando el establecimiento fue César Gaviria.

Los analistas dicen que le va a ir muy mal al Partido Liberal, que perdió a sus grandes electorales, que no va Serpa, que no va Galán, que no va Viviane…

Serpa no va, pero va el hijo. Cristo no va, pero va el hermano, Andrés. Viviane no va y no contábamos con ella porque se sentía un poco incómoda dentro del partido, así que pasó a la comodidad ella y nosotros. Yo respeto mucho a Viviane, es una gran mujer, pero se sentía incómoda. Galán sacó 81.000 votos como cabeza de lista. El 12 de marzo hablamos y yo estoy haciendo un trabajo muy importante en toda Colombia y pienso que la renovación no es Galán, la renovación debe estar por encima de los apellidos y debe demostrarse con hechos, y yo sí estoy seguro de que nos va a ir muy bien, no solamente a mí sino al partido.

¿Y queda el partido unido o fragmentado?

Yo pienso que está unido. Es un poquito bélico en este momento, pero estamos pasando por un buen momento. Gaviria está recorriendo todo el país. Lo ha hecho en todas las regiones, en los departamentos y a cada lugar que llega acompaña a los candidatos al Congreso. Veo al partido renovado, con caras nuevas. Es una apuesta de Gaviria con las cámaras, para que suban a los primeros puestos a Senado. Nunca había pasado. Siempre los senadores manejaban los temas de los avales y números y él se la está jugando y es una gran apuesta.

Hay algo que también está pasando en medio de toda la campaña y es el discurso del expresidente Gaviria en contra del presidente Santos, criticando su forma de Gobierno, y llama la atención porque era su antiguo aliado, su jefe de debate, y hoy lo acusa de estar favoreciendo a Vargas Lleras…

Nosotros hemos acompañado al gobierno de Juan Manuel Santos en muchas cosas. Por ejemplo, en la paz, pero en otras cosas no estamos de acuerdo. Por ejemplo, creemos que, en el tema de Unión Fenosa, que conozco muy bien, él tomó una decisión y la echó para atrás. También con el paro agrario, cuando dijo que no había paro. Así pasa con las decisiones del presidente en muchos aspectos. Nosotros no estamos empeñados en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El liberalismo tiene criterio propio, tiene opiniones propias, no estamos endosados a un gobierno.

Nosotros apoyamos lo que creemos que debemos apoyar y no apoyamos lo que no debemos apoyar. Es una crítica constructiva permanente la que ha tenido el liberalismo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Gaviria fue jefe de debate en su momento, pero también vemos a Vargas Lleras que fue vicepresidente de Santos y se aparta en muchas cosas. No necesariamente uno por haber participado en una campaña política tiene que estar permanentemente al lado de un gobierno ciego, sordo y mudo. Creemos que el gobierno actúa lento o de espaldas a la gente, nosotros hablamos. Por ejemplo, creemos que le ha faltado mano dura con el Eln y aplaudimos la decisión de la Fiscalía de emitir las órdenes de captura contra las cabecillas y aplaudimos la decisión de la Fiscalía de la extinción de bienes de las Farc. Una cosa es apoyar la paz y otra es que no se cumplan los acuerdos como se deben cumplir.

No resulta un poquito contradictorio decir que el Partido Liberal está en la renovación, pero cuando uno mira de fondo está el hijo de Serpa, el hermano de Cristo, la sobrina de Álvaro Ashton… Al final, armaron un equipo que cuenta con los votos de la antigua politiquería…

Al final, hay apellidos del liberalismo que son tradicionales, que tienen fuerza y creo que el partido respeta eso. Pero que el presidente Gaviria haya puesto de cabeza de lista a alguien que no tiene ese apellido, que no es conocido en Bogotá, que apenas está arrancando su vida política, es una muestra de jugársela por la renovación. Las renovaciones no se dan en un día, ni en un mes ni en un año. Pero este paso que da Gaviria conmigo es un gran paso hacia esa renovación política que está exigiendo el país. Y nosotros tenemos un compromiso incluso después de la campaña, de permitir que lleguen otras personas al Senado a seguir aportando.

En esta carrera fundamental, se hace necesario que los candidatos cuenten con el apoyo de sus bancadas en el Congreso… Humberto de la Calle ha dicho públicamente que no está dispuesto a hacer alianzas con candidatos como Germán Vargas Lleras. ¿Esa es la misma postura que tienen los congresistas?

Voy a decir algo que me puede traer problemas. Nosotros estamos jugados en primera vuelta con Humberto de la Calle, pero en segunda vuelta no descartamos alianzas con absolutamente nadie. Ni con Vargas Lleras. Yo sí creo que en materia presidencial no se sabe absolutamente nada en este país.

Da la sensación de que usted se acerca bastante a los Char y a Vargas Lleras…

No me metan en rollos. Yo soy liberal, he estado dentro del partido toda la vida, amo a mi partido, lo respeto, no estoy con Germán Vargas, no estoy cercano a él, no me he reunido con él, no he hablado con él por teléfono. Soy amigo personal de Alex, él está en otro partido, respeto a Álex Char, conozco su proceso político, sé lo que ha hecho por mi ciudad y se lo agradezco eternamente, y no solo a él sino a Elsa Noguera, que es una combatiente por la política, es mi heroína en la política, enamorado de ella permanentemente.

Pero, volviendo al tema de las alianzas, yo creo que nadie va a ganar en primera vuelta. El único que así lo dice es Sergio Fajardo y cada vez lo veo peor. Ya se lo pasó Petro y los del Polo, que supuestamente están con él ya se está yendo hacia Petro y no hacia Fajardo. O sea que Robledo no está surtiendo su efecto, y Claudia López tampoco porque muchos de la Alianza Verde también se están yendo con Petro. La apuesta del Partido Liberal es Humberto de la Calle, vamos a primera vuelta con él, si pasamos a segunda vuelta, bienvenidas las alianzas políticas, y si no, el liberalismo va a jugar un papel muy importante y decisivo en la elección del próximo presidente.

¿Le gusta Clara López como fórmula vicepresidencial?

Me parece una mujer extraordinaria, preparada, que está volviendo al liberalismo. Bienvenida. Ojalá todas las personas que, como ella, se fueron del liberalismo regresen y fortalezcan al partido con más historias en todo el país.

¿En qué sector ideológico se ubica usted: derecha, centro o izquierda?

Centro

¿Cuáles serían tres de sus banderas políticas en el Congreso?

Cero corrupción, mayores oportunidades para los jóvenes del país y la niñez.

¿Quién es su padrino político?

Dios

Entonces, ¿cuál político lo inspira?

Simón Gaviria

¿A favor o en contra de las corridas de toros?

En contra

Matrimonio igualitario

A favor

Adopción por parte de parejas del mismo sexo

En contra

¿Legalización o penalización de aborto?

Legalización

Consumo de drogas

Legalización

Eutanasia

Legalización

Pena de muerte

No

Un miedo

Quedarles mal a mis electores.

Una intolerancia

Petro

Un libro

Fire and Fury: Inside the Trump White House. De Michael Wolff.

Una canción

El Mapalé