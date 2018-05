¿Por qué votar por mí?

Germán Vargas Lleras: no es hora de improvisar

Germán Vargas Lleras*

Este domingo los colombianos tenemos una cita decisiva para definir el futuro del país. Y no es cosa menor lo que está en juego en estas elecciones presidenciales de 2018. La confrontación política en estos largos meses de campaña ha alcanzado tal nivel de polarización, que corremos el peligro de caer en una profunda desinstitucionalización si no sabemos escoger bien quién será el próximo presidente de la República.

Yo, Germán Vargas Lleras, contrario a las propuestas de la izquierda radical populista, que ya anunció que no reconocerá los resultados de las elecciones, y de la extrema derecha, que propone eliminar las cortes y reducir el tamaño y la conformación del Congreso, represento el respeto por las instituciones, la Constitución y las leyes, tal como lo he hecho en los más de 30 años de carrera pública, durante los cuales me he preparado para regir los destinos de la nación.

Desde las diferentes posiciones en las que le he podido servir a Colombia —ya sea como concejal, senador, ministro o vicepresidente— siempre me he enfrentado a las mafias y a la criminalidad que tanto daño nos hacen, lo cual me ha significado ser objeto de amenazas constantes y de varios atentados contra mi vida.

También me he caracterizado por buscar acercar el Estado a los ciudadanos, hacerlo más eficiente y contribuir al desarrollo social, con obras de gran alcance como la dotación de cámaras de seguridad para la Policía, el programa de las viviendas gratis, cientos de acueductos y alcantarillados, y la más ambiciosa apuesta por modernizar la infraestructura de transporte intermodal, con más y mejores vías, puertos y aeropuertos, que ya disfrutan, en todo los rincones del país, millones de ciudadanos.

Con estricto cuidado y respeto por los recursos públicos, demostramos que sí era posible transformar la infraestructura física de Colombia, y ahora, en nuestro gobierno, con el mismo carácter y eficiencia con los que hemos actuado, nos proponemos hacerlo también con la infraestructura social.

En el mandato de Vargas Lleras y Pinzón, todos los colombianos encontrarán a un presidente y un vicepresidente con la suficiente experiencia y carácter para materializar el completo plan de gobierno que hemos presentado en 27 documentos de políticas públicas para todos los sectores: Economía y Tributaria, Salud, Seguridad Ciudadana, Ministerio de la Familia, Infraestructura, Turismo, Vivienda, Justicia, Agropecuaria, Minero-energética, Educación, Cultura, Empleo y protección a la vejez, Transporte, Relaciones Exteriores, Descentralización, ordenamiento y desarrollo territorial, Grupos étnicos, Deporte, Tecnología de la información y las comunicaciones, ciencia, tecnología e innovación, Desarrollo empresarial y comercio exterior, Medio ambiente, Transparencia, Bogotá, Juventud, Defensa y Mujer.

Los desafíos que debe enfrentar el próximo presidente de Colombia no son menores: al tiempo de garantizar las obras sociales que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos, deberá combatir sin cuartel a las disidencias de las Farc, al Eln, a las bandas criminales y a otras organizaciones criminales que se alimentan del narcotráfico y amenazan la institucionalidad y la soberanía nacional.

En las ciudades, el gran reto es acabar con las mafias dedicadas al hurto de celulares, el microtráfico, el atraco callejero y la extorsión. Para enfrentar la criminalidad fortaleceremos la Policía e incrementaremos el pie de fuerza, que será capacitado y dotado con mayor tecnología. No más impunidad, castigo efectivo y nada de casa por cárcel para los delincuentes reincidentes, que hoy son capturados, pero a las pocas horas quedan en libertad.

Para poder adelantar todas estas grandes transformaciones que reclama Colombia necesitamos un presidente probado en lo público y con el suficiente carácter, voluntad política y apoyo institucional para cumplir lo que promete. Soy un hombre de palabra y de hechos. Acompáñeme con su voto este 27 de mayo. No es el momento de dar saltos al vacío ni de improvisaciones. El futuro de Colombia está en juego.

*Candidato presidencial del Movimiento Mejor Vargas Lleras