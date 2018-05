Gustavo Petro hace pública su declaración de renta

-Redacción Política

Después de las insistentes pullas, entre ellas la de Claudia López, Gustavo Petro publicó su declaración de renta. El pasado martes, la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo invitó al candidato de Colombia Humana a hacerlo. “Es el único que no ha querido mostrar su declaración de renta, a lo Uribe, diciendo que es que tiene problemas de seguridad. ¡El que nada debe, nada teme! Ese es un gesto de transparencia con la ciudadanía”, dijo López en el programa Opina Bogotá de Canal Capital.

El aspirante a la Presidencia había reiterado en diversas ocasiones que no pondría dicho documento a la luz pública debido a que este es de “carácter reservado” y podría afectar su seguridad. Además, ya había escrito, un año atrás, que solo lo compartiría cuando el senador y ex presidente Álvaro Uribe y sus hijos lo hicieran, cosa que aún no se ha dado.

Le puede interesar: Así están las cuentas de la campaña presidencial a cinco días de las elecciones

Sin embargo, ante las insistencias, Petro publicó en la mañana de este jueves su declaración, a cuatro días de las elecciones presidenciales, como un gesto de transparencia. “Han querido insinuar múltiples de cosas, aquí encontraran las respuestas. Este es el balance después de 15 años de Congreso y cuatro de alcaldía de Bogotá y así comenzaría como Presidente de Colombia”, dice el mensaje que acompaña al documento.

El primero en divulgar este tipo de registros fue Juan Carlos Pinzón, excandidato presidencial y actual fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, quien había publicado el suyo en noviembre de 2017. Después de él estuvieron Humberto de la Calle, Iván Duque y Sergio Fajardo.

Lea también: No se deje engañar, así lo están incitando a anular su voto

Estas son las suyas:

Juan Carlos Pinzón:

Iván Duque - extaído de diario La República

Sergio Fajardo - extaído de diario La República