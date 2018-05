Gustavo Petro pide respeto para el expresidente Álvaro Uribe Vélez

-Redacción Política

El candidato presidencial Gustavo Petro se pronunció en la tarde de este lunes sobre un video en el que varios ciudadanos insultan al expresidente Álvaro Uribe Vélez, gritándole “asesino”. En su cuenta de Twitter, el aspirante de la Colombia Humana hizo un llamado a la ciudadanía a respetar al senador.

“Llamo a la ciudadanía a respetar al expresidente Álvaro Uribe. Cualesquiera que sean las diferencias, cualesquiera que sean las decisiones judiciales, se trata de un representante de una parte de la sociedad. Es hora de entendernos, de vivir juntos. Es hora de una Nación”, trinó Petro.

Llamo a la ciudadanía a respetar al expresidente Alvaro Uribe. Cualquiera que sean las diferencias, cualesquieran que sean las decisiones judiciales, se trata de un representante de una parte de la sociedad. Es hora de entendernos, de vivir juntos. Es hora de una Nación. https://t.co/Z2462rYSwa — Gustavo Petro (@petrogustavo) 30 de abril de 2018

En el video, que circula por las redes sociales, se escucha cuando un ciudadano le pregunta por los llamados “falsos positivos”, mientras que el expresidente camina en medio de sus escoltas. Uribe también les contesta de forma acalorada. Finalmente, se observa cuando Uribe se sube en un muro y les reclama a quienes le gritaban: “No me digan asesino. No me insulten. Denme argumentos”. Otros ciudadanos presentes aplauden al expresidente.

La petición de Petro se da en medio de una campaña en la que han aflorado en las últimas semanas los insultos entre los mismos candidatos, lo que podría ser una de las razones que conllevan a que los simpatizantes se enfrenten en la plaza pública.

El pasado 18 de abril, la situación entre los simpatizantes de varios de los candidatos llegó a tal punto que tuvo que ser cancelado un debate público entre los aspirantes en Manizales, pues los ciudadanos enfrentados a las afueras del Teatro Fundadores no permitían el ingreso de las camionetas en las que se desplazaban Iván Duque y Germán Vargas Lleras.

Los ánimos caldeados en la campaña electoral a la Presidencia fue una de las razones que llevaron, por iniciativa de la sociedad civil, a que los candidatos firmaran el pasado 25 de abril un pacto de no agresión, en el que participaron todos los aspirantes.

Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente del Consejo Nacional de Paz, organización que promovió el pacto, señaló que había la necesidad de bajarle el tono a las estigmatizaciones y que se hacía necesario que los candidatos hicieran un llamado a las organizaciones y grupos de ciudadanos que los apoyan para que se asuma una actitud diferente y la discusión política se realice con base en los argumentos y no en los insultos.