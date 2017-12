Había cédulas que no existen: Registraduría sobre caso Patria Nueva

-Redacción Política

La Registraduría respondió a la denuncia del general (r) Luis Mendieta frente a la decisión del organismo de no permitir la inscripción del movimiento político para las elecciones legislativas.

Luego de que el general retirado Luis Herlindo Mendieta denunciara una presunta arbitrariedad por parte de la Registraduría al negar la inscripción del movimiento político que él lidera, Patria Nueva, con el que buscaba participar de las elecciones de 2018, el máximo órgano electoral defendió su decisión, argumentando varias irregularidades en las firmas que presentó Mendieta.

Según dijo Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, avalar o no la inscripción de Patria Nueva estaba condicionada a la presentación de más de 50 mil firmas que apoyaran dicho movimiento. Un hecho que, afirmó Hernández, no se cumplió.

“Hubo muchas personas que firmaron repetido, pusieron nombres que no existen, cédulas que no existen y no corresponden a esos nombres”, aclaró Hernández, quien añadió que esa fue la razón que motivó a que la Registraduría desacreditara, al menos, el 70% de las rúbricas presentada.

Además, afirmó que se hizo dos procesos de revisión de las firmas con la ayuda de grafólogos y que, en ese sentido, no hay lugar a errores. Sin embargo, dejó la puerta abierta para que se presenten los recursos necesarios para proceder a una nueva revisión y que, en dado caso, será un juez de la República el que le ordene la respectiva inscripción de Patria Nueva.

Si eso ocurre, el tarjetón electoral que ya fue presentado a los colombianos tendría que modificarse, dado que Patria Nueva presentó 36 candidatos al Congreso de cara a las elecciones legislativas que se avecinan.