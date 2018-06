Hernán Roncancio, Luis Carlos Roncancio y Sandro Jiménez anuncian respaldo a Iván Duque

Los tres dirigentes lideran un pequeño grupo que hizo parte de la recolección de firmas que respaldó la candidatura presidencial del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. Dicha adhesión no lo compromete a él ni a su grupo político.

Un pequeño grupo que hizo parte de la recolección de firmas para respaldar la candidatura del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, anunció este martes su respaldo a la aspiración presidencial del candidato del Centro Democrático, Iván Duque. Desde un exclusivo hotel en el norte de Bogotá, el exsenador uribista agradeció la adhesión de estas personas y afirmó que seguirá buscando apoyos de cara a las elecciones del próximo domingo.

“Valoro mucho su presencia y respaldo, ustedes que acompañaron otra candidatura en la primera vuelta, han militado en otras toldas políticas, pero hay algo que venimos diciendo: que cuando se construye y no se destruye el futuro es de todos”, dijo Duque. En ese sentido, lanzó un nuevo guiño al exgobernador Fajardo tras reiterarle su admiración y los puntos en común que afirma tener con el excandidato de la Coalición Colombia.

“No pretendo abrogarme ningún espacio de liderazgo que tenga Sergio Fajardo con sus votantes, pero si hay personas que lo acompañaron y hoy deciden acompañarnos me honra porque he sentido por él deferencia y respeto y nos une el propósito de hacer de la educación el vehículo de la transformación social de nuestro país”, fueron las palabras del candidato Duque.

Entre las adhesiones, según confirmó Duque, se encuentran los líderes y miembros de Compromiso Ciudadano Hernán Roncancio, Luis Carlos Roncancio y Sandro Jiménez, coordinador voluntario en la recolección de firmas y movilización ciudadana en Bogotá. “La intención no es comprometer a Compromiso Ciudadano ni herir susceptibilidades, es importante aclarar a quienes no hacen parte de esta opción presidencial que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana. No es admisible ningún calificativo insultante para quienes apoyamos al doctor Duque”, señaló Sandro en su intervención.

El candidato del uribismo finalizó diciendo que la adhesión del grupo de fajardistas a su campaña no significa que haya acordado “puestos o burocracia. Es una adhesión libre. No voy a descansar en seguir invitando a más ciudadanos a unirse”, señaló Duque, al tiempo que agregó que “no quiero gobernar con espejo retrovisor, no voy a tener un gobierno de venganzas con nadie”.

