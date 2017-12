Eleccciones 2018

La desconfianza de Alejandro Ordóñez con Iván Duque y Martha Lucía Ramírez

-Redacción Política

A un día de que se terminara el plazo para que los partidos le anunciaran al Consejo Nacional Electoral el mecanismo mediante el cual iban a elegir su candidato a la presidencia de la República, el Centro Democrático informó que el próximo once de marzo se iba a realizar la consulta interpartidista para elegir la persona designada para “recuperar el poder”. En esa contienda, Marhta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez, medirán fuerzas. Sin embargo, el exprocurador muestra desconfianza.

Desde que en la atmosfera política se empezó a ventilar la posibilidad de que Duque fuera el candidato presidencial y Ramírez su fórmula vicepresidencial, Ordóñez empezó a mirar con desconfianza esa alianza y arremetió contra el expresidente Andrés Pastrana, quien junto con el expresidente Uribe, desde hace más de seis meses, viene sosteniendo encuentros con el objetivo de buscar un candidato que aglutine a la derecha colombiana. Lea también: Fuego amigo entre Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez

“Pretenden excluir mi nombre de la gran coalición. Señor presidente Pastrana; no haga política con los intereses superiores de la patria”, dijo Ordóñez el pasado 19 de diciembre.

Este viernes, en el último día hábil del 2017, el exprocurador, en diálogo con la W Radio, mostró de nuevo su desconfianza.

“He pedido claramente que me digan si existe un acuerdo entre Iván Duque y Martha Lucía Ramírez. Si existe ese acuerdo, no tiene sentido que yo esté allí. No sería ético promover mi presencia si ya existe un acuerdo de ese tipo”.

Ordóñez, que ya ha tenido diferencias públicas con Martha Lucía Ramírez, sospecha que entre Pastrana y Uribe hay un juego de cartas marcadas cuyo único objetivo es sacarlo de la carrera a la Presidencia. “No se puede públicamente decir algo y privadamente decir lo contrario. Eso sería jugar con cartas marcadas y yo no me presto para eso”, puntualizó. Además: El uribismo pide rodear a Iván Duque y no a Ordóñez

Duque, por su parte, dice que no existe acuerdo. "Yo no he hecho ningún tipo de afirmación en ese sentido. El que diga eso está faltando la verdad. Yo no creo en la política que se hace con acuerdos de camarillas ni a puerta cerrada. Y a mí me parece muy grave que se comiencen a hacer ese tipo de deslegitimaciones. Yo estoy listo para competir, siempre defendí la consulta abierta al interior del partido. Estoy en lo mismo. pienso que en este proceso es más importante una consulta abierta que le permita a la ciudadanía elegir su candidato a la Presidencia”

Aunque la consulta que enfrentaría a Ordóñez con Ramírez y Duque ya tiene fecha, el Centro Democrático podría echarla para atrás y así lo dejó claro en su comunicado de ayer 28 de diciembre.

La advertencia, según fuentes cercanas a Ordóñez, es un motivo más de desconfianza. Pero hay más. Hasta ahora, el exprocurador no siete que las garantías estén dadas para participar.

“Lo he manifestado, no se han determinado las reglas de juego, las condiciones y los requisitos. Voy a esperar y a ser muy juicioso en la valoración de lo que se acuerde. Las reglas de juego deben ser razonables y deben incluir a todos los sectores que participamos en la gran de la convergencia. Exijo que existan garantías. Si veo que no las hay, no participaré”, advirtió en el diálogo con la W Radio.

“Aspiro que antes del 15 de enero las reglas estén claras. Si hay garantías participo, si no las hay, no participo”, agregó.

En medio de este ambiente crispado, Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, le abrió, una vez más, las puertas de las toldas azules a Alejandro Ordóñez.

Él lo sabe, se lo he transmitido en reiteradas ocasiones, le he dicho que para que busca en casa ajena teniendo casa propia como la conservadora, él representa los principios conservadores”, señaló.

“No sé qué va a pasar en esa coalición Pastrana-Uribe, no me quisiera meter en el rancho del vecino, pero pareciera que no tienen cama para Alejandro Ordóñez y él siempre será bienvenido a la casa conservadora. Ordóñez siempre tendrá las puertas abiertas del partido Conservador”, explicó.