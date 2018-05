La dura carta de Andrés Felipe Arias ante posible adhesión de Viviane Morales a Duque

El exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, envió este viernes una dura carta al expresidente, en la que critica el acercamiento que ha tenido la campaña del candidato uribista, Iván Duque, y la invitación que le ha hecho a la exfiscal Viviane Morales para adherir a su aspiración a la presidencial.

Arias, desde Estados Unidos, atacó a Morales, señalando que había sido una fiscal ternada de manera “inconstitucional” por el presidente Juan Manuel Santos “con propósitos perversos en contra de la administración a la cual servimos y defendimos, tal como quedó demostrado con hechos posteriores”.

De igual forma, el exfuncionario se refirió a los procesos que se adelantaron desde el ente acusador, cuando estuvo Morales a la cabeza, en contra de algunas fichas del gobierno de Uribe, como Sabas Pretelt, Bernardo Moreno, Diego Palacio, María del Pilar Hurtado o Luis Carlos Restrepo y él mismo. “El circo que monto para mi imputación y el peligro en que puso a mi familia no tiene nombre”, comentó Arias, condenado en Colombia por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro, que se desarrolló durante su gestión en el Ministerio de Agricultura.

Para el exministro, Morales también tiene “vínculos probados a la ilegalidad” y mencionó al esposo de la exfiscal, Carlos Lucio, a quien señaló de tener un pasado oscuro “con vínculos probados al narcotráfico y al paramilitarismo”.

“Les envió este mensaje para que lo tengan en cuenta. Más allá del dolor que una invitación a esa señoora nos pueda causar a las víctimas de su paso por la Fiscalía General de la Nación, no se debe perder de vista que esto también lo pueden usar los enemigos de la causa en contra de la campaña” (...) Pienso que las pocas bases que esa señora pueda tener van a votar por nuestra causa con o sin la adhesion de ella", apuntó el exministro.

De hecho, no es la primera carta que, desde el Centro Democrático, sale en contra de Morales. En mayo de 2017, la bancada de esa colectividad envió una misiva al senador estadounidense Bob Corker, en la que se califica a Morales, y a otros fiscales, como “corruptos” y promotores de una persecución en contra del exministro Arias.

Viviane Morales e Iván Duque habían acordado en días pasado una reunión que se desarrollaba desde muy temprano este viernes en el Club de Abogados, de Bogotá, en donde definirán puntos en común de cara a una adhesión de la exfiscal, quien renunció a su candidatura a la Casa de Nariño.

Lea la carta completa:

Carta de Andres al pre Uribe en relación con el acercamiento de la campañ de Ivan Duque a Vivine Morales:

From:

ARIAS-LEIVA, ANDRES FELIPE

ALICIA/ MARIA P/PRESIDENTE

May 3, 2018 at 3:08 PM

Buenas tardes a todos. Es probable que no sea verdad pero esta manhana escuche en radio que la Sra. Vivianne Morales habia sido invitada a adherir. Entiendo perfecto la logica de la dinamica electoral y de campanha. Sin embargo les ruego no olvidar que la Sra. Morales:

1. Fue una fiscal inconstitucionalmente ternada por el Sr. Juan Manuel Santos con propositos perversos en contra de la Administracion a la cual servimos y defendimos, tal como quedo demostrado con hechos posteriores.



2. Fue una fiscal ilegalmente elegida por una Corte Suprema de Justicia corrupta y politicizada en contra de todos nosotros.



3. No se ruborizo prevaricando y abriendo procesos espureos en contra de Sabas, Bernardo, Diego, Alberto V., Maria del P, Luis Carlos Retrepo y yo, solo para mencionar los funcionarios de nivel ministerial. El circo que monto para mi imputacion y el peligro en que puso a mi familia no tiene nombre.



4. Es una mujer con vinculos probados a la ilegalidad (de esto existen testimonios, algunos de los cuales he anexado a mi proceso aca en USA).



5. Es una mujer cuyo marido tiene un pasado muy oscuro y con vinculos probados al narcotrafico y al paramilitarismo (su paso por el M19 es lo de menos).

Ahora bien, somo muchos los que hemos denunciado varios de los anteriores hechos ante varias instancias. En mi caso todo esto esta radicado en Naciones Unides (Comite del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, el cual esta proyectando el fallo sobre mi caso), Homeland Security (USCIS - proceso de Asilo) y Congreso de Estados Unidos. Mas aun, el partido ha denunciado la ilegalidad de la actuacion de la Sra. Morales en sendas cartas al Congreso y al Ejecutivo de Estados Unidos. Algunas de esas cartas llevan la firma de TODA la bancada.

Les envio este mensaje para que lo tengan en cuenta. Mas alla del dolor que una invitacion a esa senhora nos pueda causar a las victimas de su paso por la FGN, no se debe perder de vista que esto tambien lo pueden usar los enemigos de la causa en contra de la campanha. Por ejemplo, con alguna pregunta incomoda en un debate o induciendo preguntas malintencionadas a traves de un medio de comunicacion.

Pienso que las pocas bases que esa senhora pueda tener van a votar por nuestra causa con o sin la adhesion de ella.

Saludos,

A