“La manifestación en Cúcuta fue disuelta por la Policía”: Petro

Después de la agresión de la que fue víctima tras su llegada a Cúcuta (Norte de Santander), el candidato presidencial Gustavo Petro denunció que los ataques a la camioneta en la que se trasportaba fueron “ordenadas por el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo. Desde el Parque Santander, en el centro de la ciudad, Petro se dirigió a centenares de personas que asistieron a escucharlo.

Antes de que llegara al porque donde fueron convocadas las personas, la camioneta en la que se movilizaba fue golpeada con varios objetos que alcanzaron a dañar las ventanas. En un primer momento se dijo que habían sido disparos, pero después esta versión fue desmentida por el mismo Petro, quien, aun así, sí aseveró que se había organizado “un sabotaje violento contra la manifestación con un centro de mando: la cárcel y Ramiro Suarez exalcalde a quien denuncié como asesino y paramilitar”.

Pasadas las seis de la tarde, el exalcalde de Bogotá empezó a hablar desde el Parque Santander. Allí, lo primero que dijo es que “lo que está pasando en Cúcuta, es que el candidato presidencial denunció por parapolítica al exalcalde Ramiro Suárez Corzo”. En ese sentido, explicó que cuando era senador denunció “cuando convirtieron a Cúcuta en uno de los municipios más violentos de Colombia (…) Se reunían para hacer las listas de quienes iban a ser asesinados. Eran líderes que no coincidían con este tipo de poder mafioso”.

Además, aseveró que el exalcalde Ramiro Suárez, quien está encarcelado, “sigue gobernando” y lo comparó con Enilce López, ‘La Gata’, quien cumple también una condena de 37 años. “‘La Gata’ desde el hospital dirige parte de la política caribeña y se da besitos con expresidentes de la República que ella financió. Y aquí el señor Ramiro Suárez Corzo por Skype, por redes, por entrevistas personales también se da besitos con expresidentes de la República y con actuales candidatos a la Presidencia”, dijo Petro.

Luego de que se conociera el ataque contra su camioneta, Petro y varios de los seguidores que lo acompañaban, como el candidato al Senado Gustavo Bolívar, declararon que a Cúcuta habían llegado “siete buses” que trasportaban “saboteadores”. Pero dijo que no fueron ellos los que “disolvieron la manifestación”, sino que eso “lo hizo la Policía”. También afirmó que fue llevado “al punto más vulnerable del parque”, donde fue atacado.

También se refirió al decreto expedido por el actual alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala, que prohíbe los actos en plaza pública hasta el próximo 12 de marzo. En ese sentido, Petro dijo que el derecho a la reunión política, por lo que “porque ninguna norma municipal puede estar por encima de la Constitución”. Sobre los hechos presentados en su ciudad, Rojas solo escribió en Twitter que "rechazo rotundamente las manifestaciones violentas presentadas el día de hoy en Cúcuta, esto era justo lo que se quería evitar al no permitir el uso de lugares públicos en la zona céntrica de la ciudad".

“El único requisito que tiene el derecho a la reunión política es avisarle al alcalde con 48 horas mínimas de anticipación y es exactamente lo que se hizo. No es pedir permiso. Los derechos fundamentales no están bajo el permiso de nadie, se ejerce, o si no, no estamos en un estado social de derecho. Al alcalde de Cúcuta hay que preguntarle si en Cúcuta vivimos en una dictadura o bajo la constitución del 91”, concluyó el candidato presidencial por el movimiento Colombia Humana.