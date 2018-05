Liberales: ¿más cerca de Gustavo Petro que de Iván Duque?

-Redacción Política

La política no da espera, menos cuando el pitazo inicial de la segunda vuelta presidencial se dio cuando quedó clara la tendencia de que serían Iván Duque y Gustavo Petro quienes se disputarán en las urnas la Casa de Nariño el próximo 17 de junio. Por eso, tras los resultados de la noche del domingo, los partidos perdedores empezar a alistar sus propuestas para decidir a qué campaña apoyar.

En ese sentido, un sector importante del partido Liberal, integrado, entre otros, por el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, el senador Horacio Serpa y varios congresistas electos en las pasadas elecciones a Congreso, publicó este lunes una declaración en la que felicitan a los dos candidatos que irán a la segunda vuelta, pero, sobre todo, aseguraron que darán su apoyo a quien manifiesta mayor compromiso con varios puntos que consideran como “principios democráticos fundamentales”.

Los 24 firmantes señalan una serie de asuntos sobre los que quien desee su apoyo debería asumir, como la garantía en la división de poderes, la fortaleza de organismo autónomos como la junta directiva del Banco de la República y el espíritu de la Constitución de 1991. “Esperamos que el próximo presidente avance en reformas fundamentales para promover la democracia, no para recortarla, y se comprometa a respetar la no reelección hacia el futuro”, señala la carta.

Igualmente, uno de los compromisos tiene que ver directamente con el respeto por el acuerdo de paz con las Farc y su implementación. “El próximo presidente debe perfeccionar la paz, eliminando las causas profundas del conflicto, como la exclusión y la desigualdad, y abriendo espacios democráticos para que los conflictos no se tramiten por la vía violenta. Nosotros seguiremos trabajando por ella sin descanso y por los derechos de las víctimas”, apunta.

Es decir, que con este punto el sector liberal que firma la carta estaría más cerca de Gustavo Petro que de Iván Duque, pues este último anunció desde la campaña para primera vuelta que se debía hacer modificaciones al acuerdo de paz en asuntos fundamentales, mientras que el exalcalde de Bogotá ha mantenido su posición en defensa de lo pactado. De hecho, uno de los compromisos es el de poner especial énfasis en la implementación del primer punto del acuerdo de paz, que tiene que ver con una reforma rural integral.

Se refirieron a las propuestas en materia económica y social, sobre el respeto a la propiedad privada y sobre que una política social efectiva no es un llamado a combatir a los ricos, sino a que se brinden condiciones dignas a los ciudadanos: “La cancha debe ser nivelada para que todos puedan jugar en igualdad de condiciones sin promover de ninguna manera una lucha de clases que no conviene a nadie”. Es precisamente ese punto el que podría estar haciendo un llamado a Petro, pues ha señalado de manejar un discurso de odio de clases, que enfrenta a las poblaciones pertenecientes a los diferentes estratos sociales.

En el último punto, los liberales se refieren a los modelos económicos, específicamente a la implementación de una propuesta de desarrollo que sea respetuosa con el medioambiente. “El próximo presidente de Colombia deberá liderar la transición hacia un modelo de economía verde, que nos hará no solamente mejores, sino más competitivos y más ricos, con ciencia, tecnología y biodiversidad”, anota la carta. No obstante, se puede inferir que, en ese sentido, están más alienados con Gustavo Petro, pues Duque se ha mostrado a favor de la puesta en marcha del “fracking” como forma de extracción de gas y petróleo en el subsuelo, a pesar de las conocidas consecuencias que puede traer tanto para el suelo como para el uso del agua.

Fieles a César Gaviria

No obstante, otros sectores dentro del liberalismo se mantuvieron su apoyo al expresidente César Gaviria, como líder de la colectividad, para tomar la decisión sobre a quién se le dará el apoyo de los rojos para la segunda vuelta, no obstante, dada la poca votación que obtuvo el candidato Humberto de la Calle (399.180 votos), también tiene menor capacidad de negociación con cualquiera de los candidatos. Lo cierto es que, a juzgar por las dos declaraciones, dentro de la colectividad aún no se han podido subsanar las divisiones que se empezaron a presentar desde antes del inicio del a campaña presidencial.