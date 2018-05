Licencia de maternidad compartida entre hombre y mujer, propone De la Calle

En una reunión con cientos de mujeres liberales en Atlántico, el candidato a la Presidencia Humberto de la Calle explicó su propuesta de crear el Ministerio de la Mujer, que ya había sido lanzada el pasado 8 de marzo, en la celebración del Día de la Mujer.

Desde esta nueva cartera, señaló De la Calle, se cambiará la licencia de maternidad como se conoce hoy en el país, con la idea de que sea una licencia compartida entre el hombre y la mujer, “para que los hombres también al cuidado de la familia”.

“Facilitaremos la vida de la mujer. Brindaremos guarderías de cuidado para que las mujeres dejen a sus hijos bajo el cuidado de profesionales en su lugar de trabajo. Esto será obligatorio en las empresas””, señaló el candidato liberal.

Además, señaló que esta iniciativa, que nace de un compromiso previo con su actual fórmula vicepresidencial Clara López, nace en respuesta a la victimización que a afectado a las mujeres.

“La mujer ha sido la más victimizada por la violencia desde todos los frentes. Por eso no entiendo cuando los del No dicen que el enfoque de género busca destruir la familia y no brindarles garantías de progreso a las mujeres”, añadió.

El candidato de los liberales estuvo este sábado de recorrido por Barranquilla y Atlántico. Luego de su encuentro con mujeres, siguió a los municipios de Candelaria, Baranoa y Santo Tomás.