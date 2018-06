“Lo invito a luchar juntos”, la carta que Gustavo Petro le envió a Humberto de la Calle

-Redacción Política

El candidato presidencial Gustavo Petro ha venido consolidando sus respaldos de cara a la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 17 de junio y en la cual se enfrentará con el aspirante del uribismo, Iván Duque. A los apoyos de la campaña de la Colombia Humana se han sumado personajes como Antanas Mockus, Claudia López, Íngrid Betancourt, Antonio Navarro Wolf, Iván Cepeda, Clara López, Luis Ernesto Gómez y Daniel Quintero, entre otros, que vienen de sectores de partidos como el Polo Democrático, la Alianza Verde y el Liberal.

Juntos han conformado la Coalición por la Paz, cuyo denominador común es la defensa por el Acuerdo entre la antigua guerrilla Farc y el Gobierno, “la lucha contra la corrupción y la intención de derrotar las maquinarias”. Sin embargo, muchos dicen que a este grupo le hace falta una adhesión: la de Humberto de la Calle, exjefe negociador en La Habana, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado que el próximo domingo marcará su voto en la casilla del blanco.

Detrás de su decisión, entre otras cosas, está la determinación del dirigente de su partido, el Liberal, César Gaviria, de respaldar la candidatura de Iván Duque. No obstante, Petro continúa insistiéndole a De la Calle que las puertas en su campaña están abiertas.

Este domingo, por ejemplo, le envió una carta al excandidato presidencial, quien obtuvo una de las peores votaciones el pasado 27 de mayo —alcanzó apenas el 2 %—, invitándolo a “luchar juntos por las mayorías nacionales para evitar que el país se devuelva a la trampa de la guerra y la violencia”.

“Usted sabe de mi admiración y aprecio por el trabajo realizado para acabar una de las violencias más grandes de la historia y la esperanza que ha encendido en la juventud y la Colombia profunda”, le dijo el exalcalde de Bogotá en la misiva. “Si soy presidente, ese esfuerzo continuará hasta alcanzar el logro de una paz integral y definitiva. Lo invito a acompañarme en este esfuerzo”, concluyó.

El liberal aún no ha respondido a la diligencia, sin embargo, sí le ha hecho saber a sus seguidores que su voto en blanco no significa que no siga defendiendo lo que para él es un pilar en el futuro del país: la paz. “Después de cinco años en La Habana, hoy me quieren hacer ver como el más férreo opositor del Acuerdo por expresar mis diferencias con los actuales candidatos e incluso me han querido callar”, manifestó en un video publicado en su cuenta de Twitter.

