INFORME DE PAZ Y RECONCILIACIÓN (PRIMERA ENTREGA)

Los candidatos al Congreso que tienen cuestionamientos

Fundación Paz y Reconciliación

Antioquia

Olga Lucía Suárez Mira

Aspira a ser reelegida en el Senado por el Partido Conservador. Heredera de la estructura política de su hermano, el ex senador y prófugo Óscar Suárez Mira, condenado a 9 años de prisión por nexos con grupos paramilitares. La senadora Suárez es también objeto de una investigación en la Corte Suprema de Justicia por nexos con grupos paramilitares, pero el proceso se encuentra “engavetado” desde hace años. Su otro hermano, César Suárez Mira, es alcalde de Bello y es investigado por la falsificación de su título de bachiller.

Juan Diego Gómez Jiménez

Aspira a ser reelegido en el Senado por el Partido Conservador. Ha sido salpicado con el caso Odebrecht, pues existen evidencias de que se reunió con el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli. Gómez está involucrado en un proceso por una irregularidad de un lote en el barrio Laureles de Medellín. Su padre, Orlando Gómez, estuvo involucrado en un proceso de usurpación de tierras en Bello (Antioquia), por el que fue condenado a ocho años de prisión.

José Ignacio Mesa Betancur

Aspira a ser reelegido en la Cámara de Representates por el partido Cambio Radical. Heredero de la estructura política de su padre Jorge Mesa, quien fue alcalde de Envigado 6 veces, Representante a la Cámara y cuestionado por sus vínculos con Pablo Escobar. La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación preliminar a Mesa Betancur por nexos con grupos armados, específicamente por alianzas que habría establecido con la 'Oficina de Envigado' en su campaña al Senado de 2002.

Arauca

José Facundo Castillo Cisneros

Es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical. Ha sido objeto de 32 investigaciones, 18 de ellas activas, por delitos como: enriquecimiento ilícito, homicidio culposo, peculado por apropiación, prevaricato por omisión y por acción, y delitos contra la administración pública. La Fiscalía está investigando las posibles irregularidades en la compra del avión ambulancia, los sobrecostos en la doble calzada del municipio de Arauca, los contratos de alimentación escolar y algunos contratos de la vía Arauca-Cravo Norte (todos relacionados con su labor como Gobernador).

Asimismo, Castillo es el gerente de la campaña electoral de Vargas Lleras en Arauca. El vínculo entre Castillo y Vargas Lleras lo facilitó el exgobernador, Julio Enrique Acosta Bernal, quien es conocido por ser el hombre más cercano a Vargas Lleras en Arauca. Acosta fue condenado por concierto para delinquir y por el homicidio agravado del Registrador, Juan Plazas Lomónaco, en el año 2003 y liberado posterioemente. Fue recapturado por un caso de corrupción en la construcción del Parque Ecoturístico Los Libertadores.

Luis Emilio “El Pato” Tovar

Es candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Es aliado político y amigo personal de Julio Acosta, quien fue Gobernador de Arauca de 2004 a 2007 por el partido Cambio Radical. Acosta está condenado por concierto para delinquir (financió su campaña a la Gobernación con 500 millones de pesos provenientes del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC) y por el homicidio agravado del Registrador Juan Plazas Lomónaco en el año 2003. El jefe de escoltas de Julio Acosta Bernal, Félix Bata, se convirtió luego en el comandante paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca. Acosta fue liberado y posteriormente recapturado por fallo de la Corte Suprema de Justicia, para responder en un caso de corrupción relacionado con la construcción del Parque ecoturístico Los Libertadores.

Atlántico

Armando Benedetti

Aspira a ser reelegido al Senado de la República por el Partido de La U. Tiene investigaciones preliminares en la Corte Suprema por parapolítica, por su presunta participación en un caso de corrupción en el magisterio de Córdoba y ha sido también vinculado al escándalo de Odebrecht por el Fiscal General de la Nación. Respecto a esta última investigación, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema y ya se encuentra en curso dicho proceso.

Benedetti adelanta una dura controversia con el Fiscal Néstor Humberto Martínez, defendiendo su inocencia y acusando a Martínez de persecución política. Ha ido incluso más lejos, al señalar que el Fiscal tuvo vínculos con el escándalo de Odebrecht.

En el último avance de este caso, según declaraciones recientes de Otto Bula sobre los congresistas involucrados, Bula habló de Benedetti pero al parecer no habría servido como mediador de la multinacional.

Laura Fortich

Candidata al Senado de la República por el Partido Liberal. Es heredera de la estructura política del senador Álvaro Ashton, quien recientemente fue capturado por sus presuntos nexos con el Frente Pablo Elías de las AUC. Adicionalmente, el 15 de diciembre de 2017 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra el congresista Álvaro Ashton por su presunta responsabilidad en el escándalo de Odebrecht. De acuerdo a la Fiscalía General, este hizo parte presuntamente del grupo los “Bulldozer”, congresistas encargados de gestionar los intereses de la multinacional Odebrecht en Colombia. También pesa una investigación por el denominado “Cartel de la Toga”, pues habría pagado millonarias sumas a cambio de favores judiciales en la Corte Suprema.

Áshton ha mencionado insistentemente que su participación en el escándalo de Odebrecht no es cierto y que habría intereses políticos detrás de su vinculación en estos escándalos.

Jaime Alejandro Amín

Candidato al Senado por el Centro Democrático. En 2002, la campaña de Jaime Alejandro Amín a la Cámara fue apoyada financieramente por la empresa de chances Uniapuestas, propiedad de Enilce López “la Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror.

Años después, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo llamó a versión libre por el escándalo de la supuesta repartición de notarías a cambio del voto por el proyecto de reelección presidencial en el 2004. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia declaró auto inhibitorio en el proceso que se le adelantaba por las irregularidades en la entrega de notarías durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Bolívar

Lidio García

Candidato al Senado por el Partido Liberal. Investigado por nexos con el Frente José Pablo Díaz de las AUC, su proceso se encuentra en indagación previa en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la investigación quedó “engavetada” durante años y en los últimos meses ha vuelto a ventilarse su caso con las revelaciones del denominado Cartel de la Toga.

A fines de 2016 se hicieron públicas unas grabaciones entre el senador García y una delegada de la Registraduría en Bolívar, en los que se habla de la entrega de unos puestos a cambio de favores para salvar la credencial al alcalde de Morales (Bolívar), Rodolfo Díaz Díaz, del mismo grupo político del senador García. La elección del alcalde fue demandada por presuntas irregularidades durante la votación y el escrutinio de los comicios en 2015. La ayuda de la delegada de Registraduría consistía precisamente en emitir conceptos favorables ante el magistrado del Tribunal Administrativo que investigó la demanda electoral. Las grabaciones involucraban a otros concejales y políticos, como a la misma delegada de la Registraduría, quienes fueron capturados. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe investigación abierta al senador García por tales hechos.

Nadya Georgette Blel

Candidata al Senado por el Partido Conservador. Heredera de la estructura política de su padre, el ex congresista Vicente Blel, condenado por sus acuerdos políticos con grupos paramilitares de las AUC para determinar los apoyos del grupo armado a los candidatos apoyados por Blel en Bolívar, mediante sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2010.

Antonio José Correa

Candidato al Senado por Opción Ciudadana. Correa es objeto de 3 investigaciones preliminares ante la Corte Suprema de Justicia, una de ellas por parapolítica. En 2016, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) reseñó a María Flórez Urzola, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Correa, como colaboradora de Enilce López, “La Gata”, para el lavado de activos.

Daira de Jesús Galvis

Candidata al Senado por Cambio Radical. Fue abogada de Enilce López, "La Gata", condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror.

Daira Galvis es objeto de 2 investigaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia, una por nexos con grupos armados paramilitares. Recibió en 2014 el apoyo de Silfredo Morales, ex alcalde de María La Baja, quien fue condenado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

Andrés García Zuccardi

Candidato al Senado por La U. Heredero de la estructura política de los García Romero. Hijo de los ex senadores de la República Juan José García, condenado por peculado por apropiación ilegal de recursos y Piedad Zuccardi, llamada a juicio por parapolítica por recibir apoyos de los Frentes Sur de Bolívar y Bloque Central Bolívar. Su hermano Juan José está casado con una hija de Rafael Abello, más conocido como ‘el mono Abello’, ex jefe del cartel de la Costa y uno de los primeros narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, donde pagó 18 años de cárcel. Es sobrino de Álvaro "el Gordo" García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, cometida por el Bloque Héroes de Los Montes de María (AUC) en el 2000.

Sandra Villadiego

Candidata al Senado por La U. Esposa y heredera de la estructura política de Miguel Ángel Rangel, condenado por nexos con paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Auc. La Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar en diciembre de 2017 contra la senadora Villadiego por el escándalo de Odebrecht.

Karen Cure

Candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Es la heredera directa de Enilce López, “La Gata”, condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la Costa Atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror.

Hernando Padaui

Candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Socio del ex Fiscal Anticorrupción, Gustavo Moreno. Es objeto de una indagación en la Corte Suprema de Justicia por fraude electoral. En los comicios para el Congreso de la República en 2010, los jurados de votación de los municipios de Magangué, Talaigua Nuevo y Altos del Rosario adulteraron los resultados obtenidos por Padaui. La Corte concluyó en auto del 7 de junio pasado que no había evidencia que lo comprometiera penalmente y resolvió inhibirse de abrir una investigación en su contra. No obstante, el 14 del mismo mes, el demandante interpuso un recurso de reposición a ese auto y el 4 de septiembre envió un memorial a la Corte, donde le expone “coincidencias”. Una de ellas es “que los abogados de Padaui ante la Corte eran el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla, hoy recluidos en centro penitenciario”. Asimismo, que Padauí mostró interés en el proceso penal adelantado contra los escrutadores. En el último auto proferido sobre el caso en mención, la Corte señala que no se iniciará investigación formal contra Padauí, tal como lo solicita el demandante, porque “no existe la inferencia razonable de la participación delictual requerida para ello”. No obstante, ordena “proseguir con la indagación previa y ordenar la práctica de las pruebas que se estimen idóneas”.

Boyacá

David Castillo

Aspira a obtener una curul en Senado con el partido Cambio Radical. Renunció a la Asamblea departamental de Boyacá para aspirar al Congreso retomando el poder en el Congreso de su aliado político Juan Carlos Granados, actual contralor de Bogotá, involucrado en el escándalo de Odebrecht. La relación de Castillo y Granados viene desde que este último llegó a la Cámara de Representantes en 2006, con el aval de Cambio Radical, cuando Castillo fungió como uno de los integrantes de su UTL. Posteriormente, cuando Granados ganó la Gobernación de Boyacá, Castillo fue su secretario privado. Con todos estos apoyos, Castillo hizo la carrera política hasta llegar a la Asamblea de Boyacá.

A Granados se le vincula a la investigación de Odebrecht en la Fiscalía por la supuesta entrada de 200 millones de la multinacional a su campaña para ser Gobernador de Boyacá en 2012.

Caldas

Erwin Arias

Aspira a ser elegido como Representante a la Cámara con el apoyo del partido Cambio Radical. Cuenta con investigaciones pendientes ante la Fiscalía por irregularidades en contratación durante su periodo como alcalde del municipio de La Dorada, Caldas (2012-2015).

Olga Constanza Duque

Aspira a ser elegida representante a la Cámara por el departamento de Caldas con el aval del partido Cambio Radical. Tiene pendientes investigaciones en la Fiscalía por actos de corrupción durante su periodo como alcaldesa del municipio de Salamina, Caldas (2012-2015).

Casanare

Julio Ramos Prieto

Candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, hace parte del Clan De La Casita. Ramos es heredero político de Nelson Mariño, quien fue elegido como gobernador en 2011 y posteriormente destituido e inhabilitado por irregularidades en la celebración de contratos relacionados con regalías.

Cauca

Daniel Garcés Carabalí

Candidato a la Cámara (circunscripción especial afro) por SUMA (uno somos todos). Garcés Carabalí es sobrino y uno de los herederos políticos del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien fue condenado en el 2011 por nexos con grupos paramilitares y por intento de fraude electoral. Martínez fue también destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 20 años, en fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.

Temístocles Ortega Narváez

Aspirante al Senado de la república por Cambio Radical. Fue Gobernador del Cauca y es objeto de investigaciones en la Fiscalía por destinar recursos públicos a una campaña política.