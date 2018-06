Más de 100 líderes ambientalistas adhieren a la campaña de Gustavo Petro

Un grupo de 110 líderes ambientalistas de todo el país anunciaron su adhesión a la campaña del candidato presidencial Gustavo Petro, de Colombia Humana, al señalar sus compromisos en materia ambiental estipulados en su programa de gobierno.

“Hoy, más que nunca, Colombia necesita un presidente capaz de replantear el modelo de desarrollo que nos ha dejado tan graves impactos en materia ambiental y de defender la democracia respetando plenamente las decisiones soberanas expresadas a través de las consultas populares que han dicho no a la minería, no a la explotación petrolera y no a las hidroeléctricas”, señalaron los ambientalistas en un comunicado.

Igualmente, manifestaron su acuerdo con el programa de Petro porque manifiesta la protección a la biodiversidad como centro de las políticas y propone la superación de los impactos ambientales, económicos y sociales que son consecuencia “del retorno a un modelo extractivista y deforestador”.

“Basados en esos compromisos contenidos el programa de gobierno de la Colombia Humana y exigiendo su irrestricto cumplimiento, manifestamos nuestro respaldo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro y su vicepresidenta Angela María Robledo”, señalaron los ambientalistas.

