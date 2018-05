“Mi fusil hablará por mí”: Popeye a los petristas

-Redacción Política

De ser uno de los sicarios más sangrientos de la historia de Colombia, Jhon Jairo Velásquez, más conocido como Popeye, pasó a ser uno de los delincuentes que más días ha pasado tras las rejas. Pero luego de salir de prisión, tras más de 23 años de condena, se ha convertido en un twittero político con más de 71 mil seguidores. Popeye se dice fiel seguidor del expresidente Álvaro Uribe, miembro de “la familia del No”, que ganó el plebiscito del 2 de octubre, y furibundo promotor de la campaña del candidato del Centro Democrático, Iván Duque.

En esta dirección, el jefe de sicarios del cartel de Medellín, involucrado en más de 300 homicidios por mano propia, ha enfocado todo su odio contra el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, a quien califica de rata, amigo de Maduro, y toda suerte de señalamientos degradantes. Los cuales extiende, sin sonrojarse, contra quienes respaldan la aspiración del exalcalde de Bogotá.

Pero más allá de los escándalos a los que ya nos tiene acostumbrados Popeye, esta vez utilizó su cuenta en twitter para proferir amenazas de muerte contra los seguidores de Petro. En respuesta a un twittero uribista, que dice llamarse Germán Becerra, y cuyo trino originario borró, Popeye lanzó un amenazador mensaje.

“Germán así es millones. Pero al Combate podemos ir 100.000 y el resto de la familia del No. apoyarán con dinero, guardando en sus casas los combatientes, ayudando con Armas, medicinas… los colectivos Petristas los combatiremos con Todo. Con todo es con todo. Malditos”, escribió el confeso homicida. Ante la reacción de los defensores de Petro, Popeye agregó: “Malditas Ratas Comunistas Petristas: Socios de las Farc, Nicolás Maduro y JMS.... A mi me Matan de bala.. No de Miedo.... [email protected]”.

Los trinos de Popeye se convirtieron en tendencia en redes, pues cientos de usuarios respondieron indignados por los mensajes del “sicario en rehabilitación”, como él mismo se ha calificado. Incluso, el propio Petro citó el trino de Popeye para preguntarle a la Fiscalía si esto con constituía una amenaza.

Pero ni el llamado al ente acusador, ni la indignación de los ciudadanos, han podido evitar que Popeye se desate en sus redes sociales, quien lanzó un último y espeluznante trino que posteriormente borró: “[email protected] Petristas denuncien mi tw. Los odio. Si no me puedo expresar...mi Fusil hablará por mi. Cuando empiece el dolor y el llanto. No lloren que no abra compasión. Amo Colombia soy un guerrero Santo. Y peleo por la familia del No. mi familia.... Dios cuanto [email protected] Odio”.