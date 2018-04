“Mi llegada les incomoda a muchos políticos”: Juan Carlos Pinzón

-Lorena Arboleda Zárate / @LorenaArboleda8

¿Qué ocurrió para que se dejara convencer de Germán Vargas y aceptara ser su fórmula vicepresidencial? Usted había dicho que iba a primera vuelta hasta el final.

Fue una decisión difícil. Veníamos haciendo un ejercicio político ciudadano y había mucha gente ilusionada con este esfuerzo. Pero hay un punto en el que, más allá de los intereses personales, hay que sumar para que el país avance. Entonces se decide deponer los propios intereses para hacer equipo y sumar. Y yo sí creo que nosotros sumamos en esta coalición algo diferente: juventud, fuerza, más experiencia que ningún otro candidato en materia de seguridad, economía o relaciones internacionales.

Pero en esa dificultad a la hora de tomar la decisión, ¿hubo algo que no le terminara de convencer del candidato Vargas?

Realmente, lo más difícil era dejar atrás una iniciativa que habíamos comenzado con tanto esfuerzo. Por supuesto, como parte de esa coalición, una de las cosas que hablamos con Germán fue el hecho de mantener la independencia crítica y la transparencia. Esa es la mejor manera de sumar para que el país avance y para que vayamos depurando aquellas prácticas políticas inaceptables.

¿Y a qué se debe que Jorge Mario Eastman, quien se venía desempeñando como su fórmula vicepresidencial, decidiera no sumarse a esa coalición Vargas-Pinzón y se fuera con el candidato del uribismo? ¿Cómo quedó esa relación?

No lo sé. Toca preguntarle a él. Soy supremamente respetuoso de las decisiones. La gente siempre oirá de mí un concepto de respeto y de consideración por el doctor Eastman. Lo recuperamos para la política, él estaba fuera de todo esto, y me alegra que hoy pueda tomar decisiones que le permitan ser un jugador en el escenario nacional. Cada quien con sus decisiones.

Pero seguramente usted le dijo previamente que iba a aceptar jugársela por Vargas. ¿Él qué le dijo?

Cada quien toma sus decisiones. Yo tomé las mías y él tomó las suyas. ¡Enhorabuena!

Si Germán Vargas gana las elecciones, ¿cuál va a ser su rol?

El acuerdo al que llegamos es que jugaré un papel ejecutivo, de dirección, esencialmente en cinco temas. Promoveré la seguridad de los colombianos; nadie tiene más experiencia que yo en ese asunto hoy, y por lo mismo vamos a recuperar muchos de los asuntos en donde se ha bajado la guardia. Segundo, lideraré el sector agroindustrial colombiano. Tercero, incentivaré la inversión en Colombia y ahí haré la tarea de recorrer el mundo para atraer inversionistas, grandes empresas, que se instalen en Colombia y nos ayuden a crear empleo. Cuarto, promoveré la venta de los productos colombianos en el exterior. Nada sacamos con producir cosas acá si no estamos colocándolas en los mercados de gran consumo en el mundo. Y, finalmente, tendré un papel activo como adalid en la lucha contra la corrupción. Vamos a trabajar de la mano con las autoridades judiciales, pero le voy a hacer una confesión: también con las autoridades internacionales. Aquí la razón por la cual se abrieron todos los escándalos que ya todo el país conoce es porque, siendo yo embajador en Estados Unidos, con ayuda del Departamento de Justicia y de la DEA, se hicieron todos estos procesos. Es la única manera como vamos a depurar la política, la democracia y las instituciones colombianas.

Sobre ese tema que acaba de tocar quiero preguntarle: ¿cómo va a hacer para sacudirse y desligarse de un partido como Cambio Radical, tan fuertemente cuestionado por los hechos que el país también ya conoce?

Como lo he hecho siempre: con unas posiciones inflexibles en lo que tiene que ver con valores y principios, y con una posición absolutamente rígida frente a la protección de los dineros públicos. Yo sé que mi llegada les incomoda a muchos políticos y a muchos corruptos en Colombia, de todos los partidos. Lamento decir que en Colombia todos los partidos políticos tienen presencia de focos de corrupción, porque tristemente este no es un tema de la política. Está enquistado en la sociedad colombiana. En eso sí voy a actuar con toda firmeza, y si se golpea a un partido o a otro, si forma parte del Gobierno, del partido o en otro grupo no me importa. Tenemos que depurar la política en Colombia.

En los escándalos de corrupción también ha sido salpicado la U, con el cartel de la toga. Hay hasta excongresistas presos. ¿Usted cree que Vargas Lleras, aún sabiendo eso, debió haber aceptado la adhesión del partido a su campaña?

El Partido de la U tiene gente muy buena, regular y mala. Sí me llama la atención que otras candidaturas llaman a esos mismos congresistas y se están reuniendo con ellos y quieren el apoyo. Entonces, para algunos sectores, si están con ellos son estadistas y si están en otra candidatura son vistos como corruptos. Ahí yo sí quiero ser enfático. Seré el primero que, cuando tenga pruebas, no chismes o la pelea política de oídas, haré lo que esté en mis manos para actuar directamente contra quienes estén involucrados en casos de uso indebido o robo del dinero público o de situaciones inaceptables desde el punto de vista judicial y ético.

Usted fue muy crítico con la U cuando renunció al partido. Rechazó incluso que le avalaran su candidatura presidencial y no quería nada de allá. ¿Todavía mantiene esa postura?

Lo más importante de lo que representamos hoy en esta coalición es independencia y transparencia. Nosotros construimos un movimiento ciudadano que se llama Ante Todo Colombia y forma parte de esta coalición que tiene varios, jugadores pero, como lo hablamos Germán Vargas, mantendré una independencia totalmente franca y sobre todo en asuntos que tengan que ver con la ética.

¿Eso quiere decir entonces que usted no quiere con la U?

Mantengo la independencia y, por supuesto, todo aquel que esté actuando en el marco de la ley y de las normas será bienvenido. Y aquellos que sean personas que van a actuar en contra de la ley, actuaremos con toda la fuerza posible.

¿O sea que tampoco cambia sus posturas críticas alrededor del Acuerdo de Paz? Se lo pregunto porque Vargas Lleras también ha modificado su discurso y ahora lo defiende.

En materia del Acuerdo de Paz nadie puede llevar a Colombia en reversa. Pero mantengo claridad en lo que he dicho antes. ¿Eso se debió negociar mejor? Estoy seguro de que sí y hay cosas que se pueden ir mejorando con el tiempo. Entonces, en lugar de ir echando para atrás y anclarnos al pasado, podemos, con lo que hay, mejorar y avanzar. Lo que sí va a pasar es que vamos a exigir. A Colombia no la pueden burlar de que haya personas que dicen haberse metido en un acuerdo de paz, pero mantienen actividades de narcotráfico o relaciones con disidencias que amenazan y asesinan. En eso sí mantengo una postura supremamente firme que sé que Germán Vargas comparte.

¿Cómo responder a esos señalamientos de otras campañas que dicen que votar por Vargas-Pinzón es elegir el continuismo de Santos?

Yo les pregunto más bien a ellos si son clones de sus jefes. Yo por lo menos no soy siquiera clon de mi padre, a quien más quiero y admiro y es la única persona a la que realmente le debo gratitud por el resto de mis días. He tenido un trabajo muy serio y en aquello en lo que tuve que tomar distancia lo hice. Por eso no acepté que se parara la lucha contra el narcotráfico y me tocó irme del Ministerio de Defensa. No estuve de acuerdo con debilitar el accionar de las Fuerzas Armadas y tuve muchas confrontaciones con el equipo negociador, y no acepté sacar a las Farc de la lista de terroristas siendo embajador en Estados Unidos, y eso deterioró mi relación. Mantendré gratitud y aprecio por quienes me han nombrado en cargos, por el presidente Uribe, por el presidente Santos, pero aquí ya no estamos frente a lo que pasó sino a lo que vamos a hacer hacia adelante. Y en eso he demostrado independencia, posturas propias y carácter.

¿Qué opinión tiene del candidato Iván Duque?

Iván Duque es un buen hombre, es un hombre decente y tiene una familia muy bonita. Lo conozco de muchos años y sé que es un buen ser humano. Creo que no tiene ninguna experiencia en materia administrativa ni en el sector público ni en el sector privado, ni en el mundo gremial.

Ahora que es fórmula vicepresidencial, se convirtió en minoría entre tantas mujeres. ¿Cómo le ha ido en los debates con ellas?

(Risas) Muy bien. Yo creo que eso es una señal de evolución del país, a donde llegó la hora de que la mujer juegue un rol tan importante en el país al punto que fíjese que son varias las fórmulas vicepresidenciales. Eso me alegra, me satisface. Son todas muy capaces, les tengo especial respeto y a algunas de ellas mucha admiración, porque han hecho en su gestión cosas significativas.

¿Alguna propuesta para las mujeres de Colombia?

Tenemos que hacer un esfuerzo con las madres cabezas de familia, que hoy tienen los salarios más bajos de todo el país. No tienen acceso a la educación y, por otro lado, a sus hijos, que no los logran dejar en instituciones que les den la garantía de que se rompa ese ciclo de pobreza y terminan siendo reclutados por pandillas u organizaciones criminales o en el consumo de drogas. Es una tragedia. Un foco específico de la política de Vargas-Pinzón es el tema de la mujer y, en particular, de las madres cabezas de familia.

¿Usted de qué forma le puede aportar a Vargas?

Él tomó la decisión renunciando a tres aspectos: al político, es decir, a la lógica de los votos, al aspecto de género y al aspecto regional, y decidió que iba a colocar a una persona preparada para asumir la Presidencia de la República en caso de la ausencia del presidente. Esto es muy importante porque es la única función constitucional hoy que tiene una fórmula vicepresidencial. De todos los candidatos, no creo que haya ninguno que tenga más experiencia en temas de seguridad que yo y ese sigue siendo un tema central en el país. Pero, al mismo tiempo, traemos aire fresco a la política.

¿Por qué cree que Vargas Lleras no puntea en las encuestas?

Las encuestas hay que respetarlas, pero hay tres realidades en ellas: la primera, que depende de cómo las hagan; la segunda, en la práctica no han acertado en ningún lugar del mundo en los últimos cuatro años, en ningún tipo de elección, y finalmente, la gente hoy en día es muy cautelosa frente a cómo hace sus afirmaciones sobre por quién piensa votar o no. Y hay que dejar que llegue el 27 de mayo para que la gente se exprese y muestre realmente su interés.

Así las cosas, ¿quiénes cree que pasan a segunda vuelta?

Germán Vargas va a llegar y, depende de cómo sigan evolucionando las cosas, llega Petro o Duque.