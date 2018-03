Ningún candidato ha dicho que quiere hacer trizas los acuerdos: Vargas Lleras

-Redacción Política

El exvicepresidente de la República y hoy candidato presidencial, Germán Vargas Lleras, anunció que en caso de llegar a ganar las elecciones del 27 de mayo (o del 17 de junio, en segunda vuelta), no desmontará el Acuerdo de Paz firmado con la exguerrilla de las Farc pues, desde su perspectiva, el haber logrado la desmovilización del extinto grupo armado es un gran paso para la reconciliación del país.

Así lo ratificó en una entrevista con W Radio, respondiendo a las críticas que le han caído desde distintos sectores por sus fuertes posturas alrededor de la implementación de los acuerdos, pese a haber estado durante varios años en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. “Ningún candidato ha dicho que quiera hacer trizas los acuerdos. El consenso generalizado es que la desmovilización de las Farc terminó resultando bien y todo el mundo celebró la entrega de las armas de esa organización”, dijo Vargas Lleras.

En ese sentido, reiteró que, respecto de lo pactado, sí tuvo dos preocupaciones que lo motivaron a no acompañar el Acuerdo de Paz: las personas que tendrían que someterse a la Jurisdicción Especial de Paz y las consecuencias que recaerían sobre los exmiembros de la guerrilla que decidan reincidir en sus prácticas terroristas. Sobre el primer asunto, dijo que el tema quedó resuelto “cuando la Corte Constitucional señaló que la JEP era solo aplicable a los integrantes de las Farc sindicados o condenados por delitos atroces o de lesa humanidad y, por extensión, a los miembros de la Fuerza Pública que quieran acogerse voluntariamente”, dijo Vargas Lleras.

Sobre el segundo tema, según dijo el candidato avalado por firmas pero apoyado por el partido Cambio Radical, también quedó tranquilo pues “la Corte fue muy clara cuando señaló que los que reincidan perderán todos los beneficios”. Sin embargo, Vargas Lleras sí fue crítico en torno al proyecto de ley que fue radicado la semana pasada en el Congreso, que permitiría el sometimiento colectivo de las bandas criminales, como el denominado ‘Clan del Golfo’.

Afirmó Vargas Lleras que el Estado no puede permitir ningún tipo de beneficio a los reductos de la desarmada guerrilla y, más aún, debe actuar con toda contundencia en contra de aquellas disidencias que siguen operando en las áreas de mayor producción y tráfico de drogas. “El mal ejemplo no se puede permitir y no es aceptable un Acuerdo de Paz y, al mismo tiempo, tolerar beneficios a esa organización aún levantada en armas como si ningún acuerdo se hubiera suscrito”, concluyó.