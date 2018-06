“No necesito firmar nada en mármol porque sobre mí no hay temores”: Iván Duque

-Redacción Política

A una semana de la segunda vuelta presidencial, los respaldos a las candidaturas que se disputan la Presidencia están casi consolidadas. Uno de los más sonados durante la semana fue el apoyo que la fórmula vicepresidencial del excandidato Sergio Fajardo, Claudia López, y el senador electo Antanas Mockus le dieron a la campaña de Gustavo Petro.

En el anuncio, el aspirante de la Colombia Humana firmó en dos tablas de mármol una serie de compromisos que tendría que respetar, de llegar a la Casa de Nariño, en los que se contempla no expropiar, no convocar a una Asamblea Constituyente y respetar la propiedad privada, entre otras afirmaciones.

Ante este acto simbólico, su oponente, Iván Duque, manifestó en un evento de campaña en Palmira, Valle del Cauca, que para él no se hace necesario pactar ese tipo de juramentos, pues, según lo dijo, a su alrededor no existen sospechas. “Yo no necesito firmar nada en mármol porque Santos firmó en mármol hace ocho años que no iba a subir los impuestos y ya sabemos lo que hizo. Yo no necesito firmar en mármol porque sobre mí no hay temores”, señaló.

“Soy el mismo de la primera vuelta, soy el mismo de la consulta, porque yo no cambio mis ideas”, agregó, insistiendo, además, en que detrás de sus alianzas “no se negocian puestos ni ministerios”.

Duque ha recibido el respaldo de los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical, Mira y sectores de La U, así como de importantes gremios empresariales del país.

Durante la misma jornada, de hecho, el candidato del Centro Democrático recibió el apoyo de un sector de las centrales obreras de la seccional del Valle. “Un segmento importante de los trabajadores vallecaucanos, jalonados por el sector azucarero y agroindustrial, respaldamos la candidatura de Iván Duque. Siguiendo también al Sindicato Nacional de Sintrainagro a nivel de Urabá”, señaló Nelson Amaya, el vocero que dio a conocer la decisión.

Así votó el Valle del Cauca en las elecciones a primera vuelta, celebradas el pasado 27 de mayo: