No tengo condenados en mi campaña: Germán Vargas Lleras

-Redacción Política

El candidato presidencial Germán Vargas Lleras respondió este jueves a quienes dicen que está rodeado de personas de dudosa reputación y que hoy estarían apoyando su campaña a la Casa de Nariño.

En entrevista en Blu Radio, el aspirante fue consultado por la cercanía con Rosa Cotes, gobernadora del Magdalena, quien fue citada por la Procuraduría General de la Nación luego de identificar un detrimento patrimonial en la construcción de la Vía de la Prosperidad por 13.576 millones de pesos.

Le puede interesar: Los partidos tomaron partido para las elecciones presidenciales

Vargas no solo defendió a la gobernadora del Magdalena señalando que conocía bien el tema y que se trataba de un contrato liquidado hace mucho tiempo, sino que aseguró que a su campaña no está vinculado nadie que condenado. “No tengo a nadie condenado en mi campaña. Yo creo en la presunción de inocencia. Lo que no puedo aceptar es que sea como usted lo indica, que soy el candidato cercano a los condenados”, comentó el candidato.

Aprovechó para atacar a otras campañas por el mismo asunto. “Si mira, no creo que Petro sea corrupto, pero muchos de sus alcaldes menores están sindicados o detenidos. Mire al partido Verde, la semana pasada se develó el saqueo a la paz y ¿quiénes eran las cabecillas?”, dijo Vargas Lleras.