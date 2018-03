No tengo la responsabilidad por agresiones a Petro: Vargas Lleras

-Redacción Política

El candidato presidencial Germán Vargas Lleras respondió las acusaciones de Gustavo Petro, en las que relaciona a este con el alcalde de Cúcuta, César Rojas, y su antecesor Ramiro Suárez, a quienes señala como responsables de haber organizado el saboteo a su manifestación pública en Cúcuta.

Lea: “El carro fue impactado por proyectiles”, dice Petro y critica a la Fiscalía

“Yo no tengo la responsabilidad de quienes en Cúcuta agredieron al señor Gustavo Petro. Lo confundieron con Maduro (…) No se confundan porque Vargas Lleras no tuvo nada que ver con eso”, dijo el candidato Vargas.

Agregó que son “otros los que recorren el país fomentando la violencia, el odio, la lucha de clases, polarizando a Colombia”.

Una de las publicaciones de Gustavo Petro, en las que se refiere a Vargas Lleras y al ataque que sufrió su vehículo en Cúcuta, señala: “El alcalde de Cúcuta y Ramiro (Suárez), los responsables. Sr @German_Vargas, ¿Ud. pactó la libertad de Ramiro Suarez?”.

En ese mismo sentido, el candidato de la izquierda ha criticado este domingo a la Fiscalía General de la Nación porque hasta el momento no ha habido un reporte sobre si lo que pegó en el vidrio de la camioneta blindada fue una bala u otro objeto.

La Fiscalía anunció que ha abierto una investigación respecto de las agresiones contra Petro en Cúcuta, al igual que sobre las que recibió Álvaro Uribe en Popayán. De hecho, informó que fue incautado el vehículo en el que se desplazaba Petro para realizar la investigación.