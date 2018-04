Nueva encuesta confirma tendencia: Duque y Petro irían a segunda vuelta

-Redacción Política

Las elecciones presidenciales serán, exactamente, en un mes. Y, aunque el panorama electoral puede algunas veces ser impredecible, las encuestas difundidas a lo largo de este año apuntan a lo mismo: Iván Duque y Gustavo Petro irían a segunda vuelta el 17 de junio. Este viernes, con la publicación de la nueva entrega del sondeo realizado por Invamer Gallup para Semana, Caracol Televisión y Blu Radio, se reafirma la tendencia.

El candidato uribista obtuvo el 41,33% de la intención de voto y el aspirante por Colombia Humana, el 31%. Estos resultados dejan ver que la distancia entre ambos es cada vez más pequeña. En la anterior encuesta de la firma, divulgada en marzo, el 45,9% de los encuestados respondió que votaría por Duque y 26,7%, por Petro.

Lea también: La fotografía política a un mes de elecciones

Lo que antes era una ventaja de casi un 20%, ahora es de menos del 10%. Esto se podría explicar con las respuestas que el exalcalde de Bogotá recibió en la región Caribe, donde marcó el 49% de la intención de voto del total de los encuestados.

A nivel nacional, en tercer lugar figura Sergio Fajardo- que obtuvo un aumento significativo en Bogotá- con el 13,3%, seguido por Germán Vargas, con 7,9%; De la Calle, con 2,5%; Viviane Morales, con 2%; y Jorge Trujillo con el 01%. El voto en blanco, con un porcentaje cada vez menor, obtuvo un 1,8%.

Le puede interesar: Petro, De la Calle, Fajardo y Viviane respondieron las preguntas más agudas de los twitteros

Ante el escenario de la llegada de Duque y Petro a una segunda vuelta, el representante del Centro Democrático ganaría en todos de la siguiente forma, según la encuesta: 55,5% Iván Duque, 42,5% Gustavo Petro.

Esta medición consultó la intención de voto de 1.200 personas en Bogotá y 53 municipios de 23 departamentos del país. Entre los consultados, el 53,5% manifestó que votará en las elecciones, el 14,1% señaló que probablemente lo hará, mientras que el 11,7% tiene decidido no votar y el 5,8% probablemente no votará. El 13,7 % de los entrevistados aún no sabe si se acercará a las urnas.

Esta es la ficha técnica:

Si usted no ha decidido su voto para la Presidencia de la República, o si piensa votar por algún candidato porque cree que es el que más se preocupa por los temas que a usted le interesan, haga una pausa y póngalo a prueba en el Sismógrafo electoral de El Espectador y Whale & Jaguar.