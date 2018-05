Partido Somos, entre Duque y Vargas Lleras

-Redacción Política

Con una carta, fechada el 5 de mayo y dirigida a Iván Duque y al Centro Democrático, el Partido Somos, antiguo Alas Equipo Colombia, le salió al paso a la decisión de cerca de 30 de sus excandidatos al Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones del pasado 11 de marzo de acompañar la aspiración presidencial de Germán Vargas Lloeras. En ella, aseguran que no es cierto que el movimiento adhirió al exvicepresidente y que, por el contrario, apoyan a su excandidata, Viviane Morales, de hacer alianza con el uribismo.

“Jorge Leyva, que era la fórmula de Viviane Morales, nunca fue militante del Partido. Él no nos representa. En la foto difundida por la campaña de Vargas aparecen tres personas que aspiraron al Congreso por nuestro partido, que son Diana López, Laura Tunjano, y Arleida Roballo. El resto de personas que aparecen en la foto no los conocemos”, expresó una fuente de la dirección del Partido.

Lo que sí es cierto, según explicó, es que la colectividad, que en las pasadas elecciones parlamentarias obtuvo 235 mil votos, ha abierto caminos de entendimiento con el Centro Democrático, colectividad que ya cuenta con el respaldo de la exfiscal Morales, quien recibió el aval del Partido Somos.

“Ante la lamentable renuncia de nuestra candidata Viviane Morales, a quien no se le permitió ejercer sus derechos democráticos para participar en la contienda por la Presidencia de la República, el partido ha estudiado las propuestas de los diferentes candidatos y ha encontrado afinidad con su programa de gobierno en varios de los aspectos misionales del Partido Somos tales como, la promoción del desarrollo regional y la protección de la familia”, escribe Mabel Herminda Rivera, presidenta de la colectividad en la mencionada carta.

Y agrega la misiva: “Por tal motivo, hemos considerado importante acoger la invitación para realizar un encuentro de nuestros líderes y excandidatos, con usted y su equipo de campaña, en el cual estudiemos la posibilidad de llegar a acuerdos programáticos que nos permitan alcanzar la victoria en el próximo debate presidencial, y trabajar juntos en el mejoramiento de las condiciones políticas, sociales y económicas del país”.

Sin embvargo, en diálogo con El Espectador, Diana López, una de las excandidatas al Congreso de la colectividad que adhirió a Vargas Lleras, señaló que no se puede decir que todo el partido está con Duque, pues muchos se unieron a vargas Lleras, otros están con Jorge Antonio Trujillo, el candidato cristiabno, e incluso algunos con Gustavo Petro.

"A nosotros nos mandaron un comunicado a principios de mayo en el que nos decían que Iván Duque quería presentarnos sus propuestas, pero que los que no quisieran ir, no había problema. Luego se dio lo de la adhesión de Viviane Morales a la campaña del Centro Democrático y de ahí no sabemos nada. Pero no todo el partido está allá", manifestó López.

Según indicó, entre los que se fueron con el exvicepresidente hay personas que aspiraron al Congreso en Antioquia, Meta, Bogotá, La Guajira y santander, entre otras regiones. "Es mentira que 120 de los excandidatos están con Duque. Lo que pasa es que nos quisieron imponer las cosas y nosotros no lo vamos a permitir", concluyó.

Nota del editor: título y texto de la nota cambiados para agregarse más información.